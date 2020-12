El zasca de Ana Terradillos a Eduardo Inda: "Hoy aquí mando yo, guapo, y tú tienes que hacer lo que yo te diga"

Ana Terradillos se ha convertido en la sustituta de Ana Rosa Quintana como presentadora de su magazine matutino durante las vacaciones de Navidad. La comunicadora presentará, durante las próximas semanas, la sección de política de El programa de Ana Rosa, una sección en la que suele trabajar como colaboradora habitual.

El papel de la presentadora es más complicado en esta sección, ya que las diferencias ideológicas entre los colaboradores hace que los debates sean más intensos. Este lunes, Terradillos ha tenido que mediar entre alguno de sus compañeros como Eduardo Inda y Verónica Fumanal, situados en lados opuestos de la mesa.

La intensidad del debate ha hecho que la conductora del programa tuviera un encontronazo con el director de Okdiario, al que ha tenido que mandar a callar. "Llevas hablando media hora, luego me dices que te corto", ha comentado la presentadora. "Ya sé que no te gusta lo que yo digo, pero déjame terminar", ha contestado Inda.

"Conmigo hoy no te metas que hoy aquí mando yo, guapo, y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y estoy aquí no ahí, con lo cual, a callar", ha explicado Terradillos haciendo alusión a que, este lunes, no estaba participando como colaboradora sino como presentadora.

Inda ha seguido insistiendo en terminar su discurso, lo que ha cabreado a la comunicadora: "Pero si ya has terminado, llevas media hora hablando", ha añadido. El colaborador no ha cesado en su intención y ha continuado hablando sobre las restricciones sanitarias adoptadas de cara a las fiestas de Navidad.