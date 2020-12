Cs exige a Aurelia Sánchez "rendir cuentas" de la gestión de las residencias: "No puede seguir echando balones fuera"

Así se ha pronunciado el diputado regional de Ciudadanos David Muñoz Zapata, en una rueda de prensa en Toledo, donde se ha hecho eco de datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad que revelan, según ha afirmado, que en las residencias de la región ha habido 2.857 muertes, "casi el 70 por ciento de las muertes por COVID en Castilla-La Mancha". "No se puede permitir que esto se normalice".

Es por ello que desde Ciudadanos -ha señalado- se están exigiendo responsabilidad y rendición de cuentas a la consejera de Bienestar Social en las Cortes por residencias, por ejemplo, como la DomusVi de Bargas, El Lucero de Talavera, Núñez de Balboa de Albacete, Paseo de la Cuba de Albacete, San José de Talavera, o residencias como la de Velada o la de Sigüenza.

"Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con más residencias con diligencias abiertas por la Fiscalía", ha advertido el diputado de Ciudadanos, quien ha asegurado que "esto no se puede permitir". "Lo lamentable -ha destacado- es que la respuesta de la consejera es que no nos preocupemos, que va a llegar la vacuna y que se están haciendo inspecciones y que no se detecta nada anormal".

Según Muñoz, "si se hacen inspecciones y no se detecta ninguna anormalidad, o bien los protocolos para esas inspecciones no son los adecuados o las obligaciones de inspección de la consejera de Bienestar Social no se están cumpliendo", ha avisado.

"No puede ser que no esté habiendo sanciones por la gestión de residencias cuando tenemos estos datos tan escandalosos", ha dicho.

Finalmente, Muñoz ha pedido que se medicalicen las residencias y se apliquen normas de calidad UNE, algo que "no se está haciendo".