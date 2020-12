Uno de cada cinco hogares valencianos vulnerables con niños sufre cortes de suministros básicos por la pandemia

PABLO MARTÍ – DIODO MEDIA/SAVE THE CHILDREN

Así lo asegura Save the Children, que alerta sobre "los graves impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria entre las más de 720.000 personas en hogares con niños y niñas en situación de pobreza de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, la encuesta 'El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables' realizada por la organización revela que uno de cada cinco hogares vulnerables con menores a cargo ha sufrido cortes de suministros básicos como consecuencia de la Covid.

Además, el 28% de los hogares con niños y niñas en esta situación tiene problemas para hacer frente a los gastos de alimentación a nivel familiar.

La encuesta, elaborada por la consultora GAD3, también refleja que la pandemia está afectando gravemente a las familias más pobres con menores a cargo en la Comunitat Valenciana: el 76% de estos hogares ha visto caer su nivel de ingresos, frente al 33% de los hogares sin hijos, y siete de cada diez (73%) ha perdido su empleo o está en ERTE.

"Me quedé sin trabajo en marzo, sólo cobro 207 euros del Ingreso Mínimo Vital y el alquiler ya me cuesta 390 euros. Mi hija ya se ha hecho a la idea de que este año no habrá Navidad, será un día más", cuenta Carola, que vive en València con su hija de 9 años en uno de los testimonios recogidos por la organización.

La consulta muestra también que el 25% de los hogares con hijos e hijas en situación de pobreza solicitaron el Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha durante la pandemia, pero tan solo el 9% ha recibido la prestación.

"Esta encuesta nos vuelve a demostrar que esta pandemia y la crisis social que está causando afecta especialmente a la infancia, y que algunas medidas puestas en marcha para ayudar a los colectivos más vulnerables, como el Ingreso Mínimo Vital, no están siendo capaces de dar una respuesta rápida y eficaz a las diversas situaciones de emergencia social que estamos viendo", señala el director general de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

NAVIDADES "MUY DISTINTAS"

Además, la encuesta muestra que estas Navidades van a ser muy distintas para muchos niños y niñas. Este año, el 67% de las familias con menores a cargo en esta situación tendrá dificultades para comprar regalos para sus hijos e hijas y el 64% para hacer frente a los gastos de las comidas y cenas de Navidad. Además, en seis de cada diez de estos hogares tendrán dificultades para comprar ropa de abrigo para el invierno.

"Estas cifras dejan claro que los esfuerzos de la recuperación económica y social deben concentrarse en las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las familias con niños y niñas. Es fundamental continuar ampliando la Renta Valenciana de Inclusión y ver cómo complementarla de forma eficaz con el IMV. Este miércoles se aprueban en les Corts los presupuestos para 2021, es imprescindible que estén a la altura de la infancia, especialmente de la más vulnerable", afirma Hernández en un comunicado.

Para luchar contra la pobreza infantil, Save the Children pide a nivel estatal cambios en los criterios de acceso del IMV, ya que perfiles vulnerables como las familias que están en situación de irregularidad o jóvenes extutelados se quedan actualmente fuera de esta ayuda. También consideran "fundamental" igualar la prestación, al menos con el umbral de pobreza severa. Ello supondría un coste de 320 millones de euros y haría del IMV un instrumento más efectivo de lucha contra la pobreza.

Por otro lado, la organización reclama la necesidad de que exista una ayuda no contributiva a la crianza. En este punto, reclaman la recuperación de la prestación por hijo a cargo, la única ayuda no contributiva a la crianza que existe en España. Asimismo, para garantizar un acceso digno al suministro energético por parte de todas las familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad, pide que se encuentren fórmulas más flexibles de acceso al bono social, así como la prohibición de cortes de suministro.

En el ámbito autonómico, Save the Children insta al Consell a "continuar impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable y a seguir incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil en los próximos presupuestos de la Generalitat, como es la Renta Valenciana de Inclusión, con el fin de cubrir las necesidades de las familias con hijos a cargo a las que no llega el IMV".

La salud física y mental de las familias con niños y niñas a cargo en situación de pobreza de la Comunitat Valenciana también preocupa a la organización. Sólo la mitad (un 53%) de ellas se ha sentido feliz a lo largo de la pandemia, mientras que casi 9 de cada 10 del resto de familias con hijos se sienten o han sentido felices en este periodo.

"El bienestar de la infancia pasa también por su bienestar emocional. La encuesta nos indica que esta pandemia ha sido muy dura para todos y todas, especialmente para los niños y niñas más vulnerables. Es imprescindible garantizar desde las administraciones públicas la asistencia psicológica para aquellas familias que lo necesiten", concluye Hernández.