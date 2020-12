Nuria Fergó habla por primera vez de su nuevo novio (sin nombrarle): "Antes no me han valorado"

De un tiempo a esta parte, más o menos desde que se mudó a Madrid (en septiembre del año pasado) todo parecía indicar que Nuria Fergó quería centrarse en dos cosas única y exclusivamente: su hija Martina, que tiene 9 años, y su trabajo.

A sus 41 años, la malagueña quería pasar página de visitas a los juzgados y lecturas de sentencias entre ella y su exmarido, José Manuel Maíz, con el que finalmente llegó a un acuerdo. Pero dio la casualidad de que muchas veces cuando no buscas es cuando encuentras aquello que no sabías que te faltaba.

Porque desde luego Fergó tenía claro, como ha explicado en una entrevista con la revista Semana, que después de "tocar fondo" debido a ciertas experiencias que define como "muy duras" era el momento de sacar adelante un single que demostrara su autosuficiencia como Quererme solo yo.

Y sin embargo, hace poco revelaba que tenía "el corazón ocupado" por un hombre al que conoció en una gala benéfica en Madrid, aunque no desvela su identidad. Da lo mismo, porque lo increíble es cómo la andaluza responde que está feliz cuando le preguntan si está enamorada.

"Yo siempre cuento todo, y nunca engaño. Estoy feliz y en un momento muy bueno. Es que cuando no te esperas las cosas, entonces llegan. Y a mí me ha llegado", ha comenzado diciendo Fergó, que justo antes vivió una historia apasionada que, por suerte o por desgracia, no tuvo continuidad (y a quien va dirigido su último tema).

"Esta es una historia mía. Algo que he querido contar porque es una historia súper bonita, que me llegó en un momento que la necesitaba. Tanto para esa persona, como para mí. El universo nos puso ahí para sanar muchas cosas y quería transmitirlo. La canción, para mí, no trata sobre un desamor. Aunque luego, por diversos motivos, no haya podido ser o me haya desilusionado. El balance de todo es que me llevo súper genial con él", ha explicado.

Así que el amor le ha llegado cuando menos lo esperaba: "Yo solo puedo decir que es un hombre maravilloso, y que no me ha tratado nadie como me está tratando él. Estoy que no me lo creo. Nos hemos encontrado dos personas que buscábamos lo mismo. Yo estaba en un punto de mi vida, cuando vine a Madrid, en el cual mi prioridad era el trabajo y mi hija. Solo quería quererme a mí misma, porque ya había tenido mil historias y había acabado harta".

Y sin embargo...: "Es alguien que me apoya en el trabajo. Y eso es algo que yo nunca había vivido anteriormente. No he tenido parejas que verdaderamente hayan apoyado mi trabajo. No me han valorado y todas esas cosas hacen mella en una persona. En cualquier trabajo lo más normal es que tu pareja te pregunte si te ha ido bien. No que te pongan problemas para ser el centro de atención y que te fastidien".

Para Fergó es fundamental que se admiran mutuamente, algo "fundamental en una relación". "La pareja que esté contigo debe empoderarte, sumar siempre, y no restarte. La verdad es que he encontrado un compañero de vida. Simplemente para estar. La vida es oro y hay que aprovecharla. No voy a perder el tiempo con nadie que no me sume", ha zanjado.