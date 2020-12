Entrevista a Adrián Vázquez: "Un suplicatorio es una garantía de la independencia del Parlamento Europeo"

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. El 14 de enero, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín comparecen ante ella por la petición del suplicatorio, que de salir adelante supondría el levantamiento de su inmunidad. En 20minutos hablamos con Vázquez sobre este asunto, pero también sobre el papel de la Eurocámara ante la pandemia y los hechos más recientes respecto a la nueva cepa o los fondos de recuperación.

El 14 de enero comparecen ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo Puigdemont, Comín y Ponsatí por el asunto del suplicatorio. ¿Cómo es el proceso?

Estamos en la tercera fase. El 14 de enero vienen al comité y tiene que quedar claro que son tres casos distintos, aunque el levantamiento de inmunidad sea del mismo tipo, entran de uno en uno. Habrá un intercambio de preguntas con total confidencialidad.

¿Y después?

Una vez que eso sucede hay un intercambio de opiniones entre los miembros del comité en otra reunión, ya sin los eurodiputados. Lo que se hace es opinar sobre lo que han escuchado y sobre lo que tienen que examinar. De ahí sale una opinión que se vota en la siguiente reunión. A favor o en contra, no se puede votar de otra manera. Automáticamente pasa a pleno donde ya se dice si se recomienda o no levantar la inmunidad.

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de estudiar cada caso?

Esto es importante que quede claro: un suplicatorio es una garantía de la independencia del Parlamento Europeo. No es un privilegio. La finalidad que tiene la inmunidad es proteger al Parlamento y a esos diputados frente a posibles procedimientos judiciales relacionados con su actividad como diputados. El comité de Asuntos Jurídicos cuando recibe esas peticiones solo puede rechazarlas en dos supuestos.

¿Cuáles?

El primero, si el procedimiento judicial es a causa de opiniones o votos emitidos por el diputado en su actividad como europarlamentario, o si se concluye que el procedimiento judicial tiene como objetivo socavar su actividad como diputado en el Parlamento Europeo. Ni más ni menos. El comité no es un tribunal y yo no soy un juez. No entramos en ningún caso en si el sistema judicial es uno u otro y aún menos en si son culpables o no.

¿Cuáles son ahora los plazos?

Con la situación actual es muy complicado predecir los plazos. En general estos procesos llevan entre cuatro y cinco meses.

¿Qué sensaciones has tenido en cuanto a presiones, relatos, etc. con este caso?

Sabíamos que iba a traer una presión mediática e incluso personal tremendas. Sabíamos que iba a suceder y estábamos preparados para afrontarlas y por eso también decidimos estar presentes en todo el proceso. Para defender dos cosas: la transparencia del Parlamento Europeo y que el procedimiento vaya de acuerdo al procedimiento del Parlamento, que es lo que hemos hecho. Hay presiones, pero lo que hacemos es cumplir el reglamento, punto por punto.

Con todas las restricciones, ¿crees que la labor del Parlamento Europeo ha quedado relegada a un segundo plano?

La delegación de Cs, el grupo liberal y otros hemos sido muy críticos con el presidente Sassoli. Se paró dos meses por completo y luego no ha sido nada flexible a la hora de facilitar que el Parlamento siga haciendo su trabajo en un momento tan importante. El Parlamento ha seguido trabajando dentro de esas condiciones pero claramente el señor Sassoli tendría que haber sido mucho más ambicioso, respetando las medidas de sanidad y seguridad. El Parlamento no puede estar parado en una crisis como esta.

Se ha acabado el plazo que dio el Parlamento para el acuerdo del brexit. ¿Esas restricciones de las que hablas han jugado en contra del Parlamento estos casos?

En el caso del brexit en particular ha sido al revés. Desde la conferencia de presidentes de comité que es donde yo estoy se ha metido mucha presión. Simplemente dijimos que necesitábamos al menos diez días para ratificar el acuerdo, que es una cosa totalmente lógica. No ha sido así, no por Europa, sino por el Reino Unido. Su Gobierno está jugando a algo que no entiendo, que está perjudicando a sus ciudadanos. Es una situación muy grave como para andar jugando electoralmente con ella. El Parlamento ha sido muy claro y sin tiempo suficiente para analizar el acuerdo no se va a ratificar. Ahora hay que ver qué opciones tenemos.

También formaste parte de las negociaciones de la PAC, donde hubo unidad a la hora de trabajar entre populares, socialistas y liberales. ¿Crees que ese mensaje cala poco?

Debería calar más en la clase política y de manera más específica en el PSOE y en el Gobierno español actual, que está apoyado en los populistas y en los nacionalismos periféricos. Desde hace décadas, los partidos centrales en Europa han peleado. La coalición de Gobierno a día de hoy en Bruselas es populares, socialistas y liberales, y en España el Gobierno se apoya en populistas y en nacionalistas que lo único que quieren es socavar a nuestro país.

¿Crees que es un tema de cultura política?

En Francia se aísla a Le Pen y a la izquierda de Melenchon, en Alemania se aísla a AfD y a la izquierda extrema (Die Linke). Les aísla quien quiere, no es una cuestión de cultura política. Yo nunca había conocido a un PSOE abierto a basar todo su Gobierno en los populistas y los nacionalistas. Eso no había pasado nunca, y es un momento gravísimo.

¿Cómo prevéis la gestión de los fondos de recuperación?

Hay dos elementos: ser conscientes de que en el último Presupuesto europeo, España fue el que menos fondos pudo implementar, no tuvimos la capacidad. Y ahora, el dinero que llega tiene el problema de cómo lo vamos a gestionar. La gran preocupación es quién lo va a gestionar. Tenemos que conseguir que lleguen a las pymes, que son la base. El Gobierno ha mostrado incapacidad a la hora de gestionar otros fondos, y hay que preguntarse si estos van a valer para algo. También es cierto que la UE va a revisar las licitaciones, y eso nos da cierta tranquilidad. Pero el Gobierno quiere usar los fondos como un vehículo de ocupación del poder, y no como un vehículo de transformación de nuestro país.

¿Qué valoración haces de la postura de España ante la nueva cepa del coronavirus y las restricciones de vuelos con el Reino Unido?

El Gobierno ha hecho lo mismo que durante toda la pandemia: no asumir sus responsabilidades. Lo ha hecho con las comunidades autónomas, y por eso tenemos 17 planes de Navidad. Y ahora de nuevo. El principio de prudencia, como han hecho 15 estados miembros, hubiera sido suspender los vuelos. Y España es el primer país en cuanto a residentes británicos y somos el primer destino de turismo británico. Lo más prudente hubiera sido suspender y luego pedir la coordinación para ver qué se hace en los próximos días.