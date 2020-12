Illa asegura que la vacuna es eficaz contra la nueva cepa de Covid, de la que "no hay constancia" en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia", de momento, de que haya presencia de esta cepa. Asimismo, ha descartado con rotundidad un nuevo confinamiento general como el decretado en marzo: "No lo contemplamos, somos partidarios de medidas quirúrgicas".

En una entrevista en el programa 'El món' de la cadena de radio Rac1 , el ministro ha explicado que este lunes a las 11.00 horas habrá una reunión a nivel europeo para tomar una decisión, después de que países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia hayan decidido cancelar los vuelos con Reino Unido, y ha defendido que está en constante contacto con sus colegas europeos y con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

"Tenemos que hacer lo que estamos haciendo", ha argumentado el ministro, que ha asegurado que "no tenemos constancia" de que esta nueva cepa haya llegado a España, donde se han registrado unas 4.000-5.000 cepas. "De momento no hemos secuenciado esta (nueva cepa), pero esto no quiere decir que no esté", ha explicado Illa, que ha recordado que España es el segundo país con más cepas ha secuenciado, por detrás de Reino Unido.

"De momento mantenemos las restricciones actuales, que son una PCR negativa. Veremos qué decidimos esta mañana. Siempre hemos apostado por que este tipo de decisiones sean coordinadas a nivel europeo", ha agregado.

En este sentido, Illa ha asegurado que "la vacuna (contra la Covid-19) es efectiva contra esta nueva cepa del Reino Unido. Es la información que tengo", ha explicado.

El verano de 2021 se parecerá al de 2019

Sobre el plan de vacunación, Illa ha confirmado que "el domingo ya veremos a gente pinchándose la vacuna". Preguntado por el número de vacunas de Pfizer y BionTech que llegarán a España en primer lugar, el ministro ha explicado que tendrán confirmación "entre esta tarde y mañana por la mañana". "Hemos comprado dos millones de dosis", que son un millón de inmunizaciones porque la vacuna consta de dos dosis, ha proseguido.

Illa ha recordado que el 26 de diciembre llegarán las primeras vacunas de Pfizer a España y que estas se irán repartiendo de forma "equitativa" en función de las poblaciones de riesgo. Esto se decidirá "conjuntamente" entre Gobierno y Comunidades, ha proseguido.

"En Madrid no hay ni misterio ni milagro. Lo han hecho como en todas partes"

"Si todo va como está previsto, calculamos que en mayo-junio podemos tenemos unos 20 millones de personas inmunizadas y en verano podríamos estar hablando del 80% de la población, por lo tanto estaríamos más cerca de lo que era 2019 que de 2020. Habría que ver si todo va como tiene que ir y si en 2022 hace falta una tercera dosis", ha expuesto. "Seguramente sí", ha respondido a si en verano de 2020 la ciudadanía podrá viajar con normalidad, pero ha matizado que "dentro de Europa". Para viajar a EE UU con normalidad quizá haya que esperar más.

El titular de Sanidad ha señalado que lo que se calcula en estos momentos es que la vacuna contra la Covid confiera inmunidad de un año aproximadamente, que "lo más probable es que no tengamos que vacunarnos todos los años" y que está por ver si en 2022 hará falta una tercera dosis.

Sobre los datos de Madrid

Preguntado por los datos de la evolución epidemiológica de la Comunidad de Madrid, Illa ha asegurado que "no hay ni misterio ni milagro. Lo han hecho como en todas partes. Tienen algo diferente de Cataluña, y es que tienen un nivel superior de gente que ha pasado el Covid. Esto seguramente afecta. También tienen un gran porcentaje de gente que ha superado el virus en las residencias", ha expuesto el ministro de Sanidad. "No hay maquillaje de datos en Madrid ni en ningún lugar, no tengo constancia de ello y si la tuviera, actuaría", ha insistido.

Descarta un nuevo confinamiento general

Preguntado por la posibilidad de volver a un nuevo confinamiento general de cara a las Navidades, el ministro Illa ha respondido con rotundidad: "No lo contemplamos, no pensamos que haga falta" plantear un confinamiento generalizado de cara a las fiestas de Navidad. El ministro ha insistido en que "somos más partidarios de medidas drásticas pero quirúrgicas, no generalistas".

En este sentido, ha augurado que para finales de enero, pasadas ya las Navidades, el virus estará controlado. "Creo que estaremos en niveles que nos permitirán tener controlado el virus", ha considerado, al tiempo que ha reiterado que "no contemplamos de ninguna manera" volver a un nuevo confinamiento general como el de marzo-abril.

Sobre el concierto de Raphael: "Me ha disgustado. Hay que ir con mucho cuidado con este tipo de actos"

"Lo que tenemos que hacer es cumplir las medidas. Decidir qué medidas tomar no es nada sencillo. Estamos intentando tomar las medidas más quirúrgicas posible. Lo importante es que las medidas que se tomen, se cumplan". "En Navidad, en casa y con la familia, y me refiero a la familia más cercana, si no puede haber un incremento de casos importante", ha proseguido.

Durante la entrevista, Illa también ha sido preguntado por los polémicos conciertos de Raphael en el WiZink Center de Madrid, con unas 5.000 personas de público. "Me ha disgustado. Es verdad que se ha cumplido el aforo, pero en estos momentos en los que se está pidiendo prudencia a la ciudadanía hay que ir con mucho cuidado con este tipo de actos", ha dicho.

Al finalizar la entrevista, Illa ha reconocido que "no es cómodo" estar al frente del Ministerio de Sanidad en estos momentos, pero ha asegurado que piensa asumir su responsabilidad: "No me quema la silla".