Llega la conjunción de Júpiter y Saturno: un fenómeno que no se producía desde hace 400 años, ¿cómo y cuándo verla?

La noche de este lunes y la del martes no serán noches cualquiera para aquellos curiosos e interesados en el mundo de la astronomía, porque se va a producir un fenómeno que hace más de cuatrocientos años que no sucede y que no se volverá a repetir hasta el año 2080.

Se trata de la conjunción de los planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, y aunque no tiene gran relevancia desde el punto de vista científico, sí la tiene como hito histórico. Esta situación astronómica excepcional ha provocado que la comunidad científica se entregue y desde diversos organismos ya están preparados para retransmitirlo y captar las mejores imágenes del fenómeno.

¿Cómo se puede ver?

Los dos planetas más grandes del sistema solar se situarán a 'solo' 810 millones de kilómetros. La conjunción de Jupiter y Saturno es un proceso que lleva un tiempo produciéndose pero que culmina entre el lunes y el martes.

Será visible, si el cielo lo permite, a simple vista, pero que si se observa con prismáticos o telescopios sencillos, se observará con todo lujo de detalle e incluso se podría distinguir los numerosos satélites de Júpiter o los anillos de Saturno.

#INFOGRAFÍA que explica el acercamiento máximo entre Júpiter y Saturno que ocurrirá el próximo 21 de diciembre, un fenómeno astronómico llamado "Gran Conjunción" y que no volverá a producirse en estas condiciones hasta el 2080 #AFPpic.twitter.com/8VBv0yy05F — Agence France-Presse (@AFPespanol) December 20, 2020

Para ver la conjunción de los dos "gigantes" habrá que mirar al oeste tras la puesta de Sol, y a unos 20 grados sobre el horizonte (aproximadamente el espacio que cubre la palma de la mano extendida) se pondrán ver los dos planetas que hoy se mostrarán en el cielo como un solo punto luminoso.

Además, será retransmitido por diversos canales científicos que emitirán sus imágenes por redes sociales, especialmente YouTube, con expertos que dan una explicación más concreta y precisa sobre lo que está sucediendo.

Conjunción a simple vista de Júpiter y Saturno, en la parte superior izquierda de la imagen.. EP

¿Qué días se podrá ver?

Pese a ser un proceso largo, la conjunción de los dos planetas más grande del sistema solar solo se podrá observar con claridad durante dos días. El lunes y martes de esta semana, 21 y 22 de diciembre.

Las órbitas de Júpiter y Saturno producen conjunciones cada veinte años, pero es muy raro que lo hagan tan cerca como la que se va a registrar este año. Por ello, los expertos aseguran que la última vez que sucedió algo así fue en el año 1623.

La comunidad científica está ilusionada porque este fenómeno acerca a los ciudadanos a la astronomía, y además esta conjunción de planetas coincidirá con el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año.

¿Qué tiempo va a hacer?

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que los cielos nubosos van a predominar a lo largo del día en la mitad norte de la península, aunque se abrirán grandes claros en las comunidades del cantábrico.

Cielos despejados también habrá en las comunidades de Navarra, Aragón, Cataluña, en todo el litoral mediterráneo, en el sur peninsular y en el archipiélago canario. Por otro lado, en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid la observación de este fenómeno astronómico va a ser más complicada, ya que los cielos van a estar cubiertos durante todo el día y la niebla va a ser muy persistente en grandes áreas de estas comunidades.