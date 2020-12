Llamamiento desesperado de Isa Pantoja a su madre: "Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo hablo con ella"

A pesar de llevar ya varios días fuera de La casa fuerte -concretamente cuatro, desde que el pasado jueves fuera expulsada del reality junto a su pareja, Asraf-, Isa Pantoja no ha sido capaz de poder hablar con su madre, Isabel Pantoja.

Así lo desveló la noche del domingo en directo desde el plató. Y, por las palabras de la joven, no ha sido por su culpa, precisamente.

"¿Has hablado con tu hermano?", preguntó Jorge Javier Vázquez a Isa. "Sí", respondió ella. De hecho, esa era una de las cosas que, aseguró ella, más deseaba hacer tras ser expulsada e ir a visitar a su hijo. Ver a su hermano y también a su madre. De ahí el interés del presentador.

"¿Has intentado ponerte en contacto con tu madre?", preguntó de nuevo el presentador. "Sí. Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella", contestó ella, dejando a todos los presentes boquiabiertos.

"Mi madre no va a celebrar Navidad, no creo que lo vaya a hacer"

Además, reveló que no pasará las Navidades con ella: "Mi madre no va a celebrar Navidad, no creo que lo vaya a hacer. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado".

Hay que recordar que los últimos meses de Isa, ya dentro de la segunda edición del reality, han estado marcados por el enfrentamiento que ha ocurrido fuera de sus paredes entre su madre y su hermano, de lo que se ha enterado poco a poco y con la información que le iba filtrando el programa sobre los dimes y diretes de Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la herencia de Cantora.