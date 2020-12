Diferencias entre una bebida vegetal hidrolizada y no hidrolizada

Bebida vegetal de arroz, de avena, de coco... Existen muchas alternativas a la leche de vaca que, hasta no hace mucho, era nuestra única opción. Pero desde que podemos comprar una bebida vegetal han comenzado a surgir algunas preguntas. ¿Qué significa que una bebida de estas características sea hidrolizada o no? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en nuestra salud?

El término "hidrolizada" hace referencia a una bebida que se ha sometido a un proceso por el cual sus moléculas se han dividido. Por poner un ejemplo muy básico, si nosotros hacemos leche de almendras casera el resultado será una bebida vegetal no hidrolizada. Pero ¿esto qué es lo que quiere decir?

Una bebida vegetal no hidrolizada es más natural

Debemos entender el término "natural" como aquel proceso mediante el cual se elabora, en este caso, una bebida vegetal sin que esta pase por ningún proceso que altere su composición. Simplemente, el proceso de elaboración tendrá como resultado una bebida vegetal natural con todas sus propiedades.

Así, si tenemos alergia a las almendras, por ejemplo, no podremos tomar una bebida vegetal hecha con este tipo de fruto seco. Tras su ingesta los síntomas no tardarán en aparecer, por lo que debemos elegir por otro tipo de bebidas, ¿o no? Es posible continuar tomando una bebida vegetal siempre y cuando esta se encuentre hidrolizada, es decir, que pase por un proceso específico.

Resulta una opción para alérgicos e intolerantes

Para que una bebida natural o no hidrolizada no cause alergia ni intolerancias debe someterse a un proceso gracias al que se transformará en una bebida vegetal hidrolizada. Para ello, las moléculas que la componen (proteínas) se extraen para que la bebida carezca de ellas y no provoque ninguna reacción.

Así, en el caso de que tuviésemos alergia a las avellanas podríamos continuar tomando una bebida vegetal de avellanas sin problemas, siempre y cuando esta estuviese hidrolizada. Es una manera de continuar vendiendo el producto y de que podamos consumirlo sin miedo si somos intolerantes o alérgicos.

El proceso de hidrólisis potencia el sabor

Pero no siempre una bebida vegetal hidrolizada tiene como meta ser útil para quienes puedan tener alergia o intolerancia a algunos de sus componentes. En muchos casos, la razón por la que han pasado por el proceso de hidrólisis es para potenciar el sabor, es decir, convertir la bebida en mucho más sabrosa.

Un bebida vegetal hidrolizada se digiere mejor

Finalmente, otra de las diferencias existentes entre una bebida vegetal hidrolizada y otra que no lo está es que se digiere de una manera más fácil. Esto es debido a la división de las moléculas, de la que hablábamos anteriormente. Si tenemos problemas con la digestión o alguna patología que nos provoque digestiones difíciles, consumir bebidas vegetales hidrolizadas es positivo.

Normalmente, los productos hidrolizados están destinados para los niños. El motivo es que son ellos los que tienen un mayor riesgo de sufrir alergias o intolerancia alimentarias. No obstante, es cierto que los adultos también se pueden beneficiar de una bebida vegetal hidrolizada.

Cada vez, son más las personas que sufren alguna alergia o intolerancia alimentaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la prevalencia estimada de las alergias alimentarias es del 1% al 3% en los adultos, y del 4% al 6% en los niños". Por ello, es fundamental conocer estas diferencias existentes entre una bebida vegetal hidrolizada y una que no lo está.