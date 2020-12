Tu horóscopo diario: lunes 21 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 21 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No esperes demasiado de una persona que hace promesas, pero que luego no las cumple y eso ya te lo ha demostrado. Procura no mostrar ingenuidad y mira más los hechos que las palabras, por bonitas que sean. Es lo que te hará sufrir menos.

Tauro

Estarás hoy con muchas prisas porque quieres cerrar alguna etapa de algo o un trabajo empezado que te urge acabar para sentirte libre y sin preocupaciones en ese sentido. Procura no estresarte, no te conviene. Lo terminarás a su debido tiempo.

Géminis

Harás algo hoy que te trae buenos recuerdos y que te lleva a momentos en los que fuiste muy feliz. Volver a revivirlos no es negativo, pero no debes anclarte en ellos y mucho menos sentir tristeza. En cualquier caso, mira hacia el futuro con esperanza.

Cáncer

Hablarás con bastante gente, quizá por teléfono, porque es algo que forma parte de tu trabajo y eso puede que haga que por la noche te apetezca mucho estar a tu aire y buscar silencio. Lo conseguirás, no tengas ninguna duda, respira hondo.

Leo

No te van a faltar hoy motivos para sonreír, ya que alguien te da una magnífica noticia y ves que un proyecto que tenías parado comienza a moverse, aunque bastante lentamente. Te tranquilizas por algunos temas que tienes que ver con una obligación legal.

Virgo

Vas a encontrar una respuesta que no esperabas a un problema que te estaba empezando ya a resultar muy agotador e incluso agobiante. Una persona experta en temas legales te va a ayudar a solucionarlo. Irás paso a paso pero por buen camino.

Libra

No te va a faltar inspiración para decirle a alguien unas palabras conmovedoras o solidarias que le van a venir muy bien, sobre todo en estas fechas en las que de alguna manera la sensibilidad está muy elevada. Te lo agradecerá porque serán importantes para él o ella.

Escorpio

La humildad es algo que no se debe olvidar nunca, porque una cosa es sentirte con poder y valorar tus aptitudes y otra pensar que estás por encima de todo. Hoy te conviene reflexionar sobre eso para no equivocarte en un tema profesional.

Sagitario

A veces es necesario correr algún riesgo para obtener algo. Pero siempre que tengas claro hasta qué punto ese riesgo te supone algo demasiado importante para ti o te va a traer alguna consecuencia poco deseable. Ten cuidado con lo que te proponen.

Capricornio

El sol llega a tu signo a la vez que comienza el invierno y eso te trae alegría y una renovación en ciertos aspectos que estabas deseando que llegara. Levantarás el ánimo y sonreirás mucho. Vas a mirar las cosas con mejor cara.

Acuario

Volverás a ver a alguien con quien hace tiempo no coincidías o las circunstancias te lo habían impedido y eso es algo que te animará mucho porque es una persona con la que te gusta conversar. Su charla te hará pasar momentos entretenidos.

Piscis

No es un día para estresarse ni para ir con prisas a ninguna parte, ya que de lo contrario podrías empezar a sentir una presión completamente negativa para tu organismo. Tómatelo todo con calma y no dejes que te envuelvan las prisas ajenas.