IU presenta alegaciones a la ordenanza de movilidad para que no se prohíba a las bicis circular por las aceras

Así, solicitan que "PP y Cs den marcha atrás en sus pretensiones de aumentar las prohibiciones a las bicicletas y vehículos de movilidad personal y para que se adopten medidas que permitan que Málaga avance hacia el necesario modelo de movilidad sostenible".

La coordinadora de IU en Málaga, Remedios Ramos, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de "ir en dirección contraria a lo que están haciendo muchas grandes ciudades europeas y españolas y a lo que exige la actual situación de emergencia climática".

"A pesar de que nos encontramos en el momento para fomentar los desplazamientos sostenibles, tanto peatonales, en transporte público, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal, el equipo de gobierno del PP y Cs se ha propuesto dificultarlos con decisiones como poner nuevas prohibiciones a la circulación de las bicicletas", ha sostenido.

En sus alegaciones, IU argumenta su negativa a prohibir el tránsito de las bicicletas y vehículos de movilidad personal por las aceras, afirmando que "somos partidarios de que no circulen por las aceras, pero para ello es necesario que puedan hacerlo por carriles bici segregados, separados de los vehículos a motor y los peatones".

"La realidad es que en Málaga seguimos sin una red de carriles bici adecuada, vamos a la cola a nivel español y europeo. Se ha instaurado un sistema de carriles compartidos por la bici y el coche imitando el modelo implantado hace años en Madrid que ha resultado un auténtico fracaso y un peligro para los ciclistas", ha explicado.

Por tanto, en sus alegaciones, IU pide una moratoria para que mientras el Ayuntamiento no construya una red ciclista "adecuada, con la ejecución, al menos, de los trazados contenidos en el Plan Andaluz de la Bicicleta, no entre en vigor la prohibición de circular por las aceras". "Hay que favorecer la movilidad sostenible, no penalizarla", ha finalizado Ramos.