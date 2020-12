Chiqui, de 'GH', cuenta el motivo de su hospitalización: "Vomitaba sangre y me imaginaba lo peor"

El estado de salud de la exconcursante de GH 10 Almudena Martínez, conocida como Chiqui, preocupó a muchos de sus seguidores esta semana después de que esta publicase en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital. La también exreportera de Sálvame ha explicado ahora en una entrevista en Outdoor los motivos de su ingreso hospitalario.

Según ha contado la ex gran hermana, fue trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena tras sufrir un fuerte dolor abdominal y comprobar que tenía fiebre.

"Vomitaba sangre y me imaginaba lo peor", ha reconocido Chiqui. Tras realizarle todo tipo de pruebas, los médicos dieron con su problema: tenía piedras en el riñón y estaba sufriendo un cólico nefrítico, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia.

Pese a ello, la murciana ha asegurado que todavía tiene piedras en el riñón y que tendrá que volver a ser operada. "No me quieren dejar ingresada por el tema del coronavirus. Me pusieron mucha más medicación para que intente estar en mi casa hasta el día 29 de diciembre, que tengo una intervención", ha explicado.

En este sentido, Chiqui ha reconocido que todavía tiene dolores y espera que su situación "no se complique" para poder pasar la Navidad con sus hijas. "Esto es peor que un parto. El dolor es constante e insoportable", ha declarado.

Asimismo, la exconcursante de GH ha denunciado la "falta de personal" sanitario en Cartagena, y ha enviado a estos profesionales todo su apoyo: "Parece que la gente no es consciente de lo que está pasando. Hay sanitarios que se han puesto a llorar hablando conmigo sobre este tema", ha contado.

Por último, Chiqui ha deseado unas "felices fiestas" a sus seguidores, y les ha agradecido todo el apoyo y cariño demostrado tras su hospitalización. "Se han preocupado por mí y están deseando que me recupere y que vuelva a la tele", se ha referido.