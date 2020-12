Millán Salcedo, dolido con Josema Yuste: "Que diga por ahí que no éramos amigos… no lo puedo entender"

Durante muchas navidades, el dúo —inicialmente trío— Martes y Trece alegró las cenas de Nochebuena con sus famosos gags en TVE. Sin embargo, la relación entre sus componentes, Millán Salcedo y Josema Yuste, ya no es la misma que era, tal y como ha confirmado Salcedo en una entrevista en laSexta Noche.

"Últimamente no nos veíamos demasiado. Es una pena, porque hemos sido amigos desde jovencísimos, desde que teníamos 16-17 años, y que diga por ahí que no éramos amigos... Yo ya lo he hablado con él, pero como el que oye llover. No lo puedo entender. No me gusta la deslealtad, a mí ya me parece hasta traición", ha comentado, dolido, el humorista. "Lo siento, Josema", se ha disculpado, mirando a cámara.

"¿Le echas de menos?", le ha preguntado el presentador, Iñaki López, a lo que Millán Salcedo no ha tardado en responder: "Claro que le echo de menos, ¿cómo no le voy a echar de menos? A él y a Fernando Conde —que formó parte del trío original de Martes y Trece—".

En este sentido, Salcedo ha recordado "aquel pasado nuestro tan precioso, y tan glorioso, y sobre todo por lo jovencitos que éramos y lo que nos reíamos".

Por este motivo, el humorista ha insistido en que "no hay que faltar a la verdad", y se ha vuelto a dirigir a la cámara para decir: "Yo sí soy amigo suyo, que quede claro, y no lo olvidaré nunca".

"Nunca voy a encontrar una pareja como él", ha opinado Salcedo, que también ha querido aclarar que está "muy a gusto trabajando solo, aunque ahora ya me prodigue menos".

"Nosotros tampoco os vamos a olvidar nunca", le ha dicho Iñaki López a Salcedo, que ha concuido con una reivindicación del humor: "Viva el humor, ayer estuve viendo a los Morancos, no os lo perdáis, son divertidísimos", ha dicho.