Tu horóscopo diario: domingo 20 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 20 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será una jornada en la que te va a envolver una sensación muy placentera de tranquilidad ya que no tendrás que enfrentarte a nada que te moleste o a personas ruidosas que te provocan malestar y tensión. Respira hondo y recuperarás fuerzas.

Tauro

No te conviene bajar la guardia en todo lo que se refiere a tu salud y sobre todo, no puedes dejar que ese tiempo de descanso o vacaciones que te has tomado estropeen tus hábitos de ejercicio o deporte que tanto beneficio te suponen. Ojo.

Géminis

No estaría de más que analizases por qué te has alejado de algunas personas, quizá de la familia, y has elegido a otras para pasar más tiempo con ellas incluso para las celebraciones. A lo mejor es un momento idóneo para disculparte y acercarte a ellas.

Cáncer

Renuevas tu fe en muchas cosas porque alguien consigue arrancarte una sonrisa ya y hacerte sentir feliz. Eso es algo impagable en este momento para ti porque eso significa mucho, entre otras cosas, energía para no sentir miedo ante nada.

Leo

Disfrutarás preparando algo que te gusta mucho y que tiene que ver con la decoración de estas fechas porque así le da sentido. Es algo muy personal que algunos pueden no compartir y está bien, pero tampoco es necesario que te justifiques. Es tu elección.

Virgo

Buscarás intereses o aficiones que te supongan entretenimiento y despejar la mente de cualquier tema conflictivo o de esa especie de tristeza de la que aún no has salido del todo. Un amigo o una amiga estará muy pendiente de lo que te apetece hacer.

Libra

No te va a faltar inspiración y habilidad para decir algo que necesita oír tu pareja en este momento. Demostrarás que le comprendes y que estás a su lado incondicionalmente y eso va a reavivar la relación. Vivirás un tiempo mucho más afectuoso.

Escorpio

Si te lo propones y dejas de lado cualquier problema que te ronde por la cabeza, hoy puede ser un día estupendo para pasarlo con tu familia y más si tienes hijos. No hace falta que les cuentes nada de lo que te pasa. Piensa en que son lo que más quieres.

Sagitario

Los consejos de las amistades o de alguien que te conoce perfectamente te van a venir muy bien hoy para aclarar ciertas cosas que te están produciendo cierta angustia y no es para tanto. Lo verás más claro después de hablar con ellos.

Capricornio

Si alguien del pasado vuelve a tu vida, aprovechando estas fechas y a través del wasap, cosa que es bastante probable, debes jugar limpio con él o con ella. Se lo más amable que puedas, porque a pesar de todo, te vas a sentir mejor con esa actitud.

Acuario

No debes caer en pensamientos obsesivos sobre cómo van a salir las cosas, en especial si te planteas un cambio de escenario en estos días. Lo mejor es que pienses en positivo, intentando ver que eres capaz de controlar esa sensación y salir de ella.

Piscis

No estará lejos de ti un golpe de suerte, algo que te trae una cierta cantidad de dinero o una posibilidad de trabajo que no esperabas. Un encuentro casual te va a poner en el camino de esos cambios que te subirán la autoestima, ya que alguien te recuerda tu buen hacer.