Bonig denuncia la "improvisación" con las nuevas restricciones: "Vamos a tener 17 navidades diferentes"

Así se ha manifestado Bonig este sábado, en declaraciones a Europa Press, antes de un encuentro con miembros de Nuevas Generaciones (NNGG) junto a la diputada nacional y candidata a presidir NNGG, Bea Fanjul.

Bonig ha afirmado que "no puede ser que hace diez días" el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "estuviera hablando de los buenos datos de la Comunitat, posibilitando la apertura del ocio nocturno", y este jueves "se anunciaran una serie de restricciones y de limitaciones a menos de seis días, descolocando a la gente y transmitiendo una falsa idea de seguridad".

La presidenta del PPCV ha señalado que la Comunitat Valenciana "es la comunidad autónoma que más fallecidos, hospitalizaciones y hospitalizaciones en UCI por Covid-19 ha tenido en los últimos siete días, según datos del Ministerio de Sanidad". Además, ha indicado que también es la autonomía con "mayor tasa de positividad, que supera el 15% y que denota que está descontrolada".

Por otra parte, ha expresado su "preocupación y disgusto" porque, según ha denunciado, el Gobierno "ha sido incapaz de coordinar una respuesta y un plan conjunto de vacaciones con criterio objetivos para toda España". "Vamos a tener 17 planes de navidades, 17 navidades diferentes", ha alertado.

Por último, Bonig ha exigido saber "qué comité de expertos ha dado las órdenes para determinar las medidas de la Comunitat". "El grupo de expertos no existe", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado "coordinación, un plan de vacunación y tests".

"Las restricciones sin hacer tests de antígenos a toda la población o a la inmensa mayoría serán insuficientes para contener esta pandemia", ha concluido.

Bonig ha señalado que "es un placer" tener en València a la nueva presidenta electa de las Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, una mujer "luchadora y valiente" que viene aquí en un momento "crucial" para la juventud, donde la libertad educativa está "tan comprometida", ha declarado en referencia a la sentencia del Supremo que "ratificaba la del TSJCV donde se denunciaba la falta de libertad educativa en la Comunitat".

"Se ha demostrado que Puig ha coartado la libertad de los padres a la hora de elegir la educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijo y que han impuesto aquí el proyecto de inmersión lingüística que se está llevando a cabo en Cataluña y el País Vasco", ha zanjado.

Por su parte, Fanjul ha abogado por "refrescar" la organización y "cambiar algunas cosas" porque la política "va muy rápido y es necesario actualizarse". En esta línea, ha apuntado que existen una serie de "incompatibilidades" en la organización, por lo que ha justificado "acabar con las duplicidades, de manera que los presidentes autonómicos y provinciales no puedan entrar en el Comité de dirección". "Muchas veces esta organización ha pecado de copar demasiados espacios entre cuatro o cinco", ha reconocido.

Por otro lado, ha avanzado la voluntad de fijar una cuota única en NNGG, "de la que estarán exentos los estudiantes y desempleados y que cambiará las vicesecretarías por equipos".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María JoséCatalá, ha agradecido a los jóvenes del PP su "compromiso e ilusión" y ha apostado por "reforzar la presencia de NNGG en las universidades y en los lugares donde la gente joven habla, discute y debate". "Nuestra labor se asienta sobre algo importantísimo que es saber dónde vamos y qué es lo que queremos, y en el PP queremos lo mejor para València", ha añadido.

Catalá ha criticado la gestión del alcalde de València, Joan Ribó, y ha indicado que "los trenes pasan rápido y la ciudad pierde oportunidades" y ha defendido que València "no puede seguir perdiendo oportunidades con un gobierno que no la quiere, que no la siente y que no apuesta por ella".

Finalmente, el presidente de NNGG de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Caballero, ha señalado a Fanjul: "Esta es vuestra organización y vuestra gente joven, que está dispuesta a trabajar y ayudaros para conseguir todos vuestros proyectos porque sabemos que vuestros proyectos es mejorar España, representar a la gente joven y defender a la juventud para llevarla a las mejores cosas de progreso".