El Parlamento Europeo se niega a poner un Belén en su sede "porque puede resultar ofensivo"

El Parlamento Europeo se niega a poner un Belén para celebrar la Navidad. ¿Por qué? "Cuál es mi sorpresa cuando la respuesta es que no puede ponerse un nacimiento en el Parlamento Europeo por tratarse de una exposición de contenido religioso y porque puede resultar ofensivo". Esa es la explicación que da la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, que fue quien los trámites para que se diera.

Esto se produjo ante la sorpresa de la diputada porque no hubiera ninguno durante estas fechas en los edificios de la Eurocámara. Benjumea preguntó por ello y trató de resolverlo. "Tras meses sin recibir respuesta, hace unas semanas me comunicaron que la decisión no dependía del presidente, sino de los cuestores", explicó sobre su consulta al presidente David Sassoli.

Benjumea pide "reivindicar" la historia de Europa con pasos como este. "¿Es ofensivo entrar en el Museo del Prado y ver las maravillosas obras de Fra Angélico, de Caravaggio o de Velázquez cuando exponen la Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos o la Natividad? ¿Es ofensivo recordar a los europeos que el 25 de diciembre lo que se celebra es el nacimiento de Jesús de Nazaret?", se preguntó la eurodiputada española.