Federico Medina reparte nueve millones de euros del Cuponazo

Este viernes 18 de enero ha sido un día de suerte completa de los sorteos de la ONCE en Málaga. Federico Medina, vendedor de la ONCE desde 2015, vendió ayer solo un cupón premiado, de los 135 que integran la serie, y resultó ser el agraciado con los nueve millones que ofrece este sorteo. Y lo hizo a través del TPV, por el que el cliente elige el número que juega.

Medina dio la suerte en una esquina situada a las puertas de la popular churrería Artesano ubicada en la calle Torremolinos, donde tiene su punto de venta, y apenas ha podido dormido esta noche –reconoce- desde que supo que había dado la mayor fortuna del Cuponazo a un solo cliente. "La suerte es así de caprichosa. Me hubiera gustado haber dado al menos 40 cupones, pero ha sido solo uno, y no sé a quién, pero yo estoy disfrutando porque es una alegría repartir ilusión", decía esta mañana a primera hora con cuatro cafés ya en el cuerpo. "Ahora me toca dar el de Navidad también", advierte entusiasmado a solo 13 días ya del Sorteo de Navidad de la ONCE, que pone en juego más 47 millones de euros en premios.

Situación delicada

Federico Medina, Fede como le llaman todos, reconoce que la situación en el barrio malagueño es delicada. "Aquí se come mucho con el turismo y hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que están parados o con ERTE, por eso me hubiera gustado que hubiera sido más repartido –reconoce-. Pero tú veras como lo reparte. Ojalá lo reparta por las fechas que estamos y por cómo está la cosa, si lo reparte mejor.Hay buena gente todavía por ahí y tú verás cómo lo reparte, seguro, y ayuda a mucha gente", confía el vendedor entre felicitaciones de los primeros clientes que se toman el primer café y los primeros churros del día.

Cataluña, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana se han repartido el resto de premios del sorteo del Cuponazo de este viernes.

Rasca de Navidad

Además, otra vendedora, Claudia Magaly Lema, que vende en la Organización desde el año pasado, vendió un Rasca de Navidad agraciado con 250.000 euros en su punto de venta ubicado a las puertas del Lidl de la Cala de Mijas. Por cinco euros, esta lotería activa ofrece ese premio mayor que el acertante ganó al instante, delante de la vendedora, ya que rascó a su lado el boleto.

Para jugar al Rasca de Navidad, se debe abrir los 12 regalos de área de juego y si se encuentra entre 3 y 11 Renos, se gana el premio correspondiente en función al número de Renos descubiertos, que en el caso del acertante de este viernes fueron todos.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Otros sorteos del día de Navidad

Y para el próximo viernes, 25 de diciembre, Día de Navidad, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 43 millones de euros.

Por su parte, el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, ofrece 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de 5 cifras. El primer sorteo de la ONCE de 2021 pondrá en juego en total más de 47 millones de euros en premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.