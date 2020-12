El PP pide explicaciones por la "deuda de 8,3 millones de Urbanismo" abonada "con los ahorros de 2019"

Así, la concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui, ha explicado que en el pleno extraordinario, celebrado el pasado día 24 de noviembre, se aprobó dedicar el remanente de tesorería del ejercicio 2019 al pago de, entre otras cuestiones, de 8,34 millones de euros de gastos de la cuenta 413 de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha destacado en un comunicado.

Jáuregui ha manifestado que "al no tener información al respecto por parte del equipo de gobierno, nos hemos visto obligados, a presentar esta pregunta para aclarar a qué corresponden esas facturas, en qué plazo se realizaron esos gastos y quiénes son los acreedores". La edil del Grupo Popular ha lamentado "la falta de transparencia por parte del gobierno de Juan Espadas -alcalde de Sevilla- que siempre alardea de ella, pero la realidad es otra, ya que a los grupos de la oposición no facilita la información como debe".

La edil popular ha indicado que el dinero de los remanentes incorporados "no se empleará en inversiones para los sevillanos si no que va a servir para tapar gastos que no se han imputado al presupuesto", al tiempo que ha recordado que esta cuenta 413 es "extrapresupuestaria, es decir que no tiene reflejo en el documento de presupuestos que se debate y aprueba con información de los grupos de la corporación".

"Confiamos que para el año 2021 los presupuestos se ajusten a la realidad y no haya que acudir a remanentes o a cualquier otro tipo de inyección extraordinaria para subsanar aquellasactuaciones que no se hayan llevado a cabo, y que se gestione de forma eficiente". "Los presupuestos están para cumplirlos y no para que sea una foto que al gobierno convenga poner para cubrir aquellos proyectos de su gestión que le interese, le pedimos mayor rigoren la ejecución", ha concluido Jáuregui.