Bajan a 92 los municipios gallegos que llevan dos semanas sin detectar casos de covid-19

Según se desprende del mapa que actualiza diariamente la Consellería de Sanidade, más de la mitad (48) de los municipios gallegos sin nuevos positivos por coronavirus en las últimas dos semanas se sitúan en la provincia de Ourense, pero son seis menos que los 54 del pasado sábado.

Esto implica que el 52,2% de los ayuntamientos ourensanos llevan 14 días libres de covid. Se trata de Allariz, Bande, Beade, Boborás, A Bola, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Entrimo, Esgos, Gomesende, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadañedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Maside, Melón, A Merca, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, Petín, A Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Rubiá, San Xoán de Río, San Amaro, A Teixeira, Toén, Verea, Vilamarín, Vilardevós y Vilariño de Conso.

De hecho, se han salido de este listado A Arnoia, Baños de Molgas, O Bolo, Cartelle, Monterrei, Nogueira de Ramuín, Piñor, Oímbra, Riós, A Veiga y Vilar de Barrio por haber detectado algún caso de covid-19 tras dos semanas sin hacerlo.

Tras Ourense, está Lugo como segunda provincia con más localidades que no registraron positivos en 14 días, un total de 27 -el 40,3% de las 67 que la componen-, misma cifra que hace una semana.

Se trata de Abadín, Baleira, Becerreá, Begonte, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, O Saviñao, Triacastela, O Vicedo y Baralla.

De este listado han caído Barreiros, O Corgo, A Fonsagrada, Friol, Meira, A Pontenova, Trabada y O Valadouro, al haber roto la racha de dos semanas sin positivos.

A CORUÑA Y PONTEVEDRA

En A Coruña, son 11 de los 93 ayuntamientos de la provincia -el 11,8%- los que no detectaron casos de coronavirus en dos semanas. Así, están libres del patógeno Boimorto, A Capela, Cerdido, Mañón, Paderne, Santiso, Sobrado, Trazo, Vilasantar, Vilarmaior y Cariño. Con respecto al sábado pasado, ya no figuran en el listado Corcubión, Mesía ni Toques.

Mientras tanto, en la provincia de Pontevedra los municipios sin nuevas infecciones por covid en 14 días han pasado de siete a seis -el 9,8%- y son Arbo, Campo Lameiro, Covelo, Fortnelos de Montes, Mondariz-Balneario y Vila de Cruces. Los que se han caído del listado pontevedrés son Dozón, Oia y Portas.