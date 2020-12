Varias certezas y muchas dudas sobre una vacunación histórica en España que comienza en una semana

Ha pasado menos de un año desde el primer caso de coronavirus en España. Y ya hay vacunas. Sí, en plural. Todo un récord seguramente, pero no por ello es un hito sin dudas. El desarrollo de la ciencia estos meses ha estado lleno de momentos que se van a guardar en la historia de la humanidad. España, como el resto del mundo, espera el remedio. Y ese remedio llegará en tan solo una semana. De nuevo, el proceso será largo, pero el objetivo es claro: acabar con la Covid-19. La vacunación, para cuyo inicio ya se tachan días del calendario, deja una serie de certezas y a la vez muchas incógnitas que aún tienen que ser resueltas.

España empieza a vacunar el 27 de diciembre

Algunas fechas están claras: España empieza a vacunar el próximo domingo 27 de diciembre. Dentro de solo una semana. El Gobierno ha decidido vacunar el primer día de la horquilla fijada por la Unión Europea -de entre el 27 y el 29 de diciembre- porque no quiere esperar "ni un solo día" para dar comienzo al "principio del fin", según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Eso sí, antes la vacuna de Biontech/Pfizer tiene que contar con el visto bueno de la EMA, que se pronuncia este lunes.

Para poder empezar a vacunar el domingo, España tendrá las primeras dosis ya desde el sábado. Ha sido la UE la que ha coordinado la compra de las vacunas, con hasta siete contratos con las farmacéuticas. De todos modos, las cifras de la negociación y de la compra no son públicas. "Es algo que se hace por confidencialidad", comentan fuentes comunitarias consultadas por 20minutos, que a su vez celebran que se haya mostrado "mucha unidad" entre los Estados miembros en lo que se refiere al proceso de vacunación.

Por otro lado, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca será aprobada por los reguladores británicos el 28 o 29 de diciembre, según confirmaron medios del Reino Unido este mismo sábado. Los británicos ya llevan dos semanas vacunando.

¿Cuántas dosis llegarán? Poca precisión en las cifras

España ha adquirido 120 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará, pero aún no se ha precisado con qué cantidad se contará en un primer momento, aunque sí que su reparto será "equitativo" entre todas las comunidades autónomas. Repetimos que las dosis no se recibirán todas a la vez, sino que el reparto será semanal y el Ejecutivo no ha querido aclarar las cifras.

13.000 puntos de vacunación

Ese dato sí es oficial y está claro: España contará con 13.000 puntos de vacunación en todo el país. Hospitales y centros de atención primaria coparán ese sistema. No se conoce todavía el reparto de esos puntos, pero sí se irá desvelando una vez que la vacunación arranque.

¿Cómo será la vacunación?

Como todo en este asunto, la vacunación en sí también cuenta con un procedimiento específico. La vacuna contra la Covid-19 consta de dos dosis, que han de aplicarse con una diferencia de 21 días entre la primera y la segunda. Eso en el caso de la de Pfizer, que es la primera que va a incorporar España. En el caso de la vacuna de Moderna, el intervalo entre ambas inoculaciones es de 28 días.

Hace solo unos días, el director del CCAES, Fernando Simón, avisó que la vacuna no hace pleno efecto hasta una semana después de la segunda dosis, por lo que durante alrededor de un mes los vacunados tendrán que seguir cumpliendo estrictamente con las restricciones y las medidas de seguridad.

Distribución "equitativa" entre comunidades autónomas

Otra de las incógnitas. Las comunidades autónomas asumirán el mando de la vacunación en la llamada "cogobernanza". El Gobierno coordina, las comunidades actúan. El ministro Illa ha insistido en que la distribución será "equitativa" pero esas palabras no han estado exentas de críticas. Una de ellas llegó desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien teme que "no haya suficientes vacunas" para los madrileños y no puedan alcanzar a la población de riesgo y solo pueden vacunar, en la primera tanda, al personal sanitario.

¿Cómo serán las Navidades?

En lo más inmediato, quedan dudas sobre cómo serán las Navidades. Se había acordado que los mayores de las residencias pudieran salir con sus familias durante estas fechas, pero...¿qué pasará si son llamados para vacunarse? No sabemos hasta qué punto cambian sus 'planes' en este caso, ni en qué medida afecta la vacunación a las directrices dadas (por cada comunidad autónoma) para estas semanas.

¿Y el 2021?

No tan complicado como 2020, pero sí todavía difícil en lo que a la pandemia se refiere. Nuevos tiempos y plazos que acompañarán al calendario de los españoles en 2021 hasta alcanzar los meses de entre mayo y junio, cuando podrán estar inmunizados entre 15 y 20 millones de ciudadanos, según los cálculos del ministro Salvador Illa. El verano, por lo tanto, será el momento clave y quizás cuando se pueda empezar a recuperar cierta normalidad.

Voluntaria, gratis y con cita previa

Ese es otro de los debates que ha estado sobre la mesa casi durante toda la pandemia: no, la vacuna no será obligatoria. Galicia por ejemplo sí dejó caer que podría reformar su legislación para que lo fuera, pero no ha seguido adelante con esa propuesta. Al contrario, la vacunación será voluntaria y además gratuita. Se distribuirá a través del Servicio Nacional de Salud sin coste alguno para el paciente, tal como volvió a confirmar el ministro Illa. Eso sí, para vacunarse será necesaria cita previa.

Con un orden y por grupos

El personal sanitario, residentes y personas mayores de alto riesgo serán los primeros. Entre enero y febrero Sanidad prevé haber vacunado a dos millones y medio de personas. La vacunación seguirá un orden, por grupos de prioridad. No está claro, pero se asemeja al siguiente: mayores de 64 años, personas de riesgo, gente que vive o trabaja en comunidades o entornos cerrados, personas vulnerables, trabajadores esenciales, docentes, población infantil, jóvenes y adolescentes, personas que viven en zonas de alta incidencia del virus, embarazadas y personas que ya han pasado el virus y tienen anticuerpos.

¿Cómo será su conservación?

Eso también conlleva un proceso. Los viales se almacenarán en 50 puntos en todo el país, pero se desconoce su ubicación "por motivos de seguridad". Además, las dosis estarán custodiadas en todo momento y serán escoltadas en su transporte. Eso ya ocurrió con el traslado de material, especialmente durante la primera ola de la pandemia.

Habrá unos llamados ultracongeladores que serán necesarios para conservar a -80 grados una vacuna. Cada bandeja contendré 5.000 pinchazos en total. Fuera de esos congeladores la vacuna mantiene su efectividad durante un día y medio. Además, algunas comunidades autónomas han detallado ya cuántos ultracongeladores han comprado. Baleares los ha cifrado en quince, Cantabria tiene cuatro, pero dos serán de repuesto, y Aragón posee otros dos. En el caso de la Comunidad de Madrid, que retrasa la primera vacuna a enero, hay dos centros logísticos de almacenaje.

No, con la vacuna no se acaba la pandemia

La vacuna solamente es un paso más hacia la erradicación del virus, pero con ella no se acaba la pandemia. De hecho, para confirmar que la Covid-19 desaparece podría ser necesario que se mantengan medidas de seguridad hasta 2022, como por ejemplo en lo que se refiere al uso de la mascarilla. La recuperación, por lo tanto, será progresiva, igual que la vacunación, que podría tardar hasta dos años en completarse.

¿Hay más dudas? Sí

No todas las dudas están resueltas. Falta por ver la efectividad real de la vacuna, algo que no se conocerá hasta que el nivel de vacunación sea lo suficientemente alto. La llamada inmunidad de grupo no se alcanzará hasta que esté vacunado el 70% de la población. Eso ya lo repitió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Otra incógnita, además, será hasta qué punto se podrá cumplir en todo el mundo con ese mensaje de equidad. ¿Llegará la vacuna a los países más pobres? Las peores previsiones auguran que eso no sucederá hasta el año 2022.