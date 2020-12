Foro pide a Principado que explique por qué las casas rurales no pueden alojar a residentes en Asturias

En una nota de prensa, ha pedido al Ejecutivo que "no improvise". Tras suprimirse los cierres perimetrales, Pumares entiende que "no tiene ningún sentido" que no se permita a los asturianos, cumpliendo con las pertinentes medidas de seguridad, disfrutar de su tierra alojándose en casas rurales".

"De poco sirven las propuestas que gracias a Foro Asturias incorpora el Proyecto de Presupuestos para revitalizar el sector turístico si se aplican, sin justificación alguna, medidas que únicamente siembran incertidumbre en el sector", ha aseverado.

El portavoz de Foro ha pedido al Principado "mayor transparencia a la hora de anunciar sus medidas", y ha reclamado que "los anuncios que realice el Consejo de Gobierno de sus medidas para frenar la expansión del virus siempre deben ir acompañados de criterios técnicos y científicos y de explicaciones claras".