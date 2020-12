Por qué hay que seguir llevando mascarilla tras vacunarse

La llegada de la vacuna contra el coronavirus supone que el fin de la pandemia está más cerca, pero es en estos momentos cuando hay que extremar el cuidado y no precipitarse. Así, por ejemplo, deberemos seguir llevando la mascarillaincluso tras haber sido inyectados contra la Covid-19.

Pero, si estamos vacunados, ¿por qué seguir llevando mascarilla? La BBC ha contactado con algunos expertos que explican el motivo de que tengamos que seguir protegiéndonos a nosotros y a los que nos rodean.

Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Questão de Ciência, de Brasil, dice: "Después de ponerte la vacuna, es necesario regresar a casa, mantener el aislamiento social, esperar la segunda dosis y luego esperar al menos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de efectividad esperado".

"Incluso después, es necesario esperar a que una buena parte de la población ya esté inmunizada para que la vida vuelva a la normalidad", añade.

Todas las vacunas funcionan de manera parecida: inyectan en el organismo un antígeno, que puede ser un virus desactivado (muerto), un virus debilitado (que no puede enfermar), una parte del virus, alguna proteína que se parezca al virus o un ácido nucleico (como la vacuna de ARN).

El antígeno provoca una respuesta inmune y hace que el organismo sea capaz de reconocer un virus y producir anticuerpos para combatirlo. Pero esa "es una respuesta que tarda al menos dos semanas", explica Natália Pasternak.

Hay otro motivo por el que hay que mantenerse protegido tras la vacuna: la mayoría de las que se han aprobado precisan de dos dosis.

"Probablemente la indicación será recibir la primera dosis, esperar un mes, tomar la segunda dosis y mantener todos los cuidados pandémicos, como el aislamiento social y el uso de mascarillas, durante al menos 15 días. Solo así estarás protegido, según la efectividad de cada vacuna", dice Jorge Kalil, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (FMUSP).

Sumando el tiempo entre una dosis y otra y el tiempo que el cuerpo necesita para producir una respuesta inmunitaria, el resultado es de al menos un mes y medio para que alguien que haya sido vacunado se considere inmune.

Pero aún así, deberemos seguir llevando mascarilla.

El motivo es que ninguna vacuna es efectiva al 100%, por lo que existe aproximadamente un 5% de posibilidades de que el vacunado no genere respuesta inmune.

"La vacuna funciona a través de la inmunidad colectiva. Reduce el número de personas susceptibles a la enfermedad de manera tan significativa que el virus no puede circular más y queda contenido. Así fue como erradicamos la viruela", explica Jorge Kalil a la BBC.

"Hay personas que no pueden recibirla porque no son mayores o porque no forman parte del programa de vacunación. Las vacunas contra el coronavirus aún no se han probado en niños o en mujeres embarazadas", añade este médico.

"Cuando haya una cobertura mínima de vacunación para la población, estas personas vulnerables estarán protegidas por la inmunidad colectiva", concluye.

"Es importante que quien reciba la vacuna primero mantenga las medidas para combatir la pandemia porque, incluso después de un mes y medio, aunque esté inmunizado, no hay garantía de que no pueda ser vector de la enfermedad hasta que no haya inmunidad colectiva", dice Natália Pasternak.