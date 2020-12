El atípico mensaje de Igea a la ciudadanía: "Sean ustedes mejores que quienes les gobernamos"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sorprendido esta semana con un atípico mensaje dirigido a la ciudadanía, a quienes ha pedido responsabilidad ante las fiestas navideñas para evitar la propagación del coronavirus.

"Quiero pedir algo a los ciudadanos. Sean ustedes mejores que quienes les gobernamos" ha afirmado Francisco Igea este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Esta afirmación llegó después de que en la reunión del Consejo Interterritorial, desde Castilla y León, junto a otras autonomías, se pidiese un documento conjunto sobre restricciones, a lo que el Ministerio respondió dando vía libre a que las comunidades puedan tomar medidas más restrictivas, si así lo consideran, por la evolución de la pandemia.

Por este motivo, Igea ha asegurado que a hay días que se viven "cosas incomprensibles" y ha manifestado su "desesperación por vivir en un país con un presidente de Gobierno que está calculando con una cosa" que ni para él ni para la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene precio, y es que la pandemia se ha llevado "a miles de muertos".

"Hay días que nos hemos vuelto locos y no sé de qué hablamos. Cuántas cañas, cuántas cenas, cuántas chorradas hay que hacer para que muera una persona", ha dicho el vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico. En este sentido, Igea ha afirmado que "esta no debería de ser la última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o de sus familiares. No debemos pagar ese precio".

"Durante todos estos meses hemos trabajado muy duramente para intentar disminuir la mortalidad. No lo estropeemos ahora. Si podemos esperar, esperemos al año que viene", ha dicho de forma contundente.

Igea ha reconocido que son "unos días difíciles para todos los que estamos en el Gobierno", y ha pedido a los ciudadanos que mantengan las medidas de seguridad para mantener a raya el virus. "He de pedirles que aguanten un poco más y que no estropeemos todo lo que hemos trabajado para bajar nuestro nivel de incidencia, y que recuerden que a día de hoy hay 160 personas ingresadas en la UCI", ha dicho.

Asimismo, ha advertido que "una tercera ola nos va a pillar con las UVI por encima del 40%. Eso puede suponer un auténtico desastre. Por favor, sean ustedes mejores de lo que somos sus gobernantes", ha sentenciado.