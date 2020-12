Los Morancos cuentan, en 'Volverte a ver', uno de los peores momentos de sus vidas

Después de la comentada confesión de Asraf Beno a Isa Pantoja sobre la enfermedad que le impidió entrar en Superviventes, este viernes Volverte a ver cambió de tercio y sus protagonistas fueron dos humoristas: Los Morancos. A los andaluces les visitó Pepa Muñoz, chef y una de sus mejores amigas.

Como siempre, antes de que ella llegara, el formato proyectó un vídeo biográfico sobre los invitados. "Creo que esta es de las veces que más me ha emocionado un vídeo en un programa. Dadle las gracias a quien haya montado eso, es de 10", comentó Jorge Cadaval.

Los hermanos contaron haber pasado cuatro meses sin verse por la COVID-19, aunque nunca dejaron de hacer vídeos para intentar animar a la gente. Por su parte, Pepa Muñoz contó que acudió al programa para homenajear la amistad que hay entre ellos desde hace 35 años.

"Quiero hacerles un pequeño homenaje de amistad, a Jorge y a César, por estos 35 años. Por todo lo bueno que nos ha pasado y también lo malo. Estoy loca por que termine esto y pasar buenos ratos como los que hemos pasado en vuestra casa de Madrid", explicó.

Y es que, según contó, la mujer apoyó a los Cadaval en momentos tan cruciales como las muertes de los otros dos hermanos y de su padre. "A esta señora que está aquí la adoramos nosotros", expresó emocionado Jorge en cuanto la vio. El humorista habló de lo mal que había llevado la muerte de su hermano, hasta el punto de recurrir a ayuda psicológica.

"Mi hermano murió por un cáncer de riñón, tuvo metástasis. Estuvo un año y siete meses luchando todo lo que pudo. Me enseñó mi psicóloga a poder estar fuerte en estas situaciones y no llorar. Siempre he celebrado mis cumpleaños. Ese año en que estaba malo, mi hermano no vino, estaba en su casa. Yo no quería celebrarlo y mi hermano me animó. Me hubiera encantado haber bajado a su casa y estar con él. Verlo sin vida fue un palo muy duro", contó, emocionado.

Además, el humorista destacó el trabajo de su amiga durante la pandemia, como dueña de un restaurante. "Es una luchadora incansable, no sabéis el trabajo que ha hecho. Pepa te quiere sin medida, podemos estar sin hablar cuatro meses y sin vernos, y cuando lo hacemos es como si no pasase el tiempo", añadió Jorge Cadaval.