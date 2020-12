Tu horóscopo diario: sábado 19 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 19 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Siempre intentas buscar la verdad a toda costa y eso está muy bien, lo que pasa es que a veces la sinceridad total puede ser algo hiriente. Esa actitud puede tener sus peligros si no se tiene un poco de mano izquierda. No es cuestión de mentir, sino de hallar un camino más práctico.

Tauro

Averiguas por fin algo que te rondaba la cabeza y que no te estaba haciendo mucha gracia porque desconfiabas de alo o de alguien. Pero hoy te darás cuenta de que no había razón para ello y te sentirás mucho más tranquilo o tranquila por eso.

Géminis

Consigues algo que no te imaginabas hoy, quizá un reto que te habías propuesto y que ves que eres capaz de tener esa constancia y avanzar mucho en el tema. Esto refuerza tu autoestima y te hace sentir bien. Alguien se alegra mucho de tus logros.

Cáncer

Es cierto que tendrás muchos asuntos, sobre todo domésticos o cotidianos que resolver y eso puede que altere un poco tu tranquilidad, así que lo mejor que puedes hacer es no querer abarcarlo todo. Deja que los demás te ayuden y te sentirás mejor.

Leo

Concentrarte en una tarea sola es lo más inteligente que puedes hacer hoy ya que eso te permitirá resolverla con total seguridad y eficiencia. Y quizá sea una tarea muy delicada y especial que afecta a más personas. Pero todo saldrá muy bien, confía.

Virgo

No es momento oportuno por variadas razones para plantear ningún cambio brusco en tu entorno más cercano. Espiritualmente no te encuentras con todas las fuerzas que necesitas para hacerlo. Lo mejor es dejar pasar un poco más de tiempo.

Libra

Vas a relajarte bastante hoy en asuntos profesionales, que pasarán a un segundo plano, aunque queda algún fleco, que resolver en cierto tema aunque de poca importancia. Pero una conversación o un wasap te dará la clave para darlo por concluido.

Escorpio

No será una jornada en la que te apetezca hacer muchas cosas y tenderás a la pereza e incluso a una cierta desgana física. No creas que es tan negativo no hacer nada de vez en cuando. Eso puede ayudarte bastante a calmar la mente y a recargar las pilas.

Sagitario

Hay un inconveniente derivado de cierto gasto que te preocupará bastante, pero alguien te puede echar una mano en ese sentido si se lo pides con humildad. Al final de la jornada te alegrarás de haberlo hecho y te sentirás mejor.

Capricornio

No te tomas en serio las palabras de un familiar, quizá un hijo, que te está intentando explicar algo que le pasa probablemente sin decirlo con claridad . Es conveniente que le escuches y que muestres toda la empatía posible para apoyarle.

Acuario

Hoy vas a procurar con todas tus fuerzas que tu vida sea algo más original, diferente, porque te aburre la cotidianeidad y de vez en cuando necesitas aire fresco y salirte de la norma. Eso está bien, pero controla hacia qué lado te diriges. Cuidado.

Piscis

A veces el perdón puede obrar milagros, así que si consideras que alguien se ha portado mal contigo, quizá ha llegado el momento de olvidarlo del todo y pasar página. Eso te puede dar mucha más tranquilidad de la que te imaginas en este momento.