AMP.- Mor una dona de 62 anys atropellada a Castelló

A les huit del matí d'aquest divendres ha entrat un avís al CICU mitjançant el qual s'alertava que una dona havia sigut atropellada per un cotxe en l'avinguda Camp de Morvedre de Castelló.

Fins al lloc s'ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de SVB. L'equip mèdic del SAMU solament ha pogut confirmar la defunció de la dona.

Per la seua banda, la Policia Local ha assenyalat que el sinistre s'ha produït quan, per causes que està investigant l'equip d'Atestats i Investigació d'Accidents, un turisme ha realitzat una maniobra evasiva per a evitar una col·lisió amb un altre turisme i, a causa d'aquesta maniobra, ha perdut la direcció i s'ha pujat a la vorera, atropellant mortalment una dona que es trobava en eixe moment a punt de creuar l'avinguda pel pas de vianants.

Al lloc també s'ha desplaçat la Unitat d'Atestats i Investigació d'Accidents de la Policia Local de Castelló, els agents de la qual han arreplegat les petjades i vestigis deixats pel turisme implicat, han pres manifestació als testimonis i al conductor implicat en l'atropellament i han iniciat la investigació per a aclarir les causes de l'atropellament. Aquests també han sotmès al conductor implicat a la prova d'alcohol i drogues, donant en les dos un resultat negatiu.