Cvirus.- Colegio de Médicos señala el riesgo de autotest o test en farmacias como "falsos elementos de seguridad"

Así lo ha indicado en una nota la entidad "ante la profusión de ofertas comerciales de diferentes tipos de test que pretenden aportar tranquilidad y un pasaporte de seguridad" de cara a las fiestas de Navidad.

Sin embargo, en línea con las consideraciones manifestadas por la Organización Médica Colegial (OMC), como entidad de derecho público y ante su obligación de velar por la salud colectiva, ha informado de que "los tests serológicos de anticuerpos (los autotest que se ofrecen) no tienen suficiente especificidad ni sensibilidad para dar ningún tipo de tranquilidad, no cuentan con suficiente aval científico de su evaluación y fiabilidad y puede ocasionar más confusión que certeza".

Ha considerado que "la idea de 'soy negativo, no hay problema', es un error y un peligro para quienes más queremos" y una "buena noticia" para el virus que se pretende combatir. El Colegio ha subrayado que los test de covid-19 "en general son sólo una foto fija que puede cambiar rápidamente" y sólo desde la indicación e interpretación de un facultativo tienen valor y son útiles para las decisiones clínicas individuales.

"Si bien la generación de distintos tipos de anticuerpos por parte del sistema inmunitario es una respuesta conocida que sigue una secuencia temporal y ayuda a identificar el momento del proceso infeccioso en que se encuentra el paciente, los científicos expertos recomiendan extremar la cautela en la interpretación de los test rápidos serológicos por sus bajos niveles de sensibilidad, en el curso de las diversas fases de la infección y la respuesta inmune", ha explicado.

Por otra parte, los test antigénicos rápidos requieren, además, la realización de un frotis nasofaríngeo con la técnica correcta por parte del personal sanitario competente legalmente para realizarlo y entrenado en la técnica, "aspecto este que no parece que las farmacias u otras localizaciones no habilitadas específicamente para ello, sean los lugares más adecuados".

"Es necesario que los resultados, tanto positivos como negativos, sean interpretados sin dilación en el contexto clínico adecuado, en coordinación estrecha con los servicios asistenciales (Atención Primaria fundamentalmente) y de salud pública", ha incidido la entidad.

Sobre esta cuestión también ha afirmado que las experiencias en algunas ciudades españolas con la realización de programas de test en farmacias "sin base científica alguna" han mostrado que "esta práctica solo genera confusión en los ciudadanos, falsa seguridad, aislamientos innecesarios por falsos positivos y un trabajo añadido inútil para la Atención Primaria, ya excesivamente sobrecargada y escasamente reforzada".

"No son los autotest/test en las farmacias, por tanto, las mejores medidas en Navidad para evitar nuevos contagios y una no deseable tercera ola en enero, a las puertas de una esperanzadora campaña de vacunación. Sí lo es evitar las cenas y comidas reuniones y celebraciones entre no convivientes habituales, en unas fiestas que deben y pueden ser distintas", ha destacado.

Por último, el Colegio de Médicos de Jaén ha hecho hincapié en la necesidad de perseverar en el mantenimiento de la distancia individual, el uso correcto de las mascarillas, la higiene de manos, la promoción de las actividades en espacios abiertos y la máxima ventilación de los espacios cerrados, extremando las medidas de prevención y seguridad ante las actividades, sobre todo en las que obliguen a retirar la protección habitual, como las comidas.