El virólogo García Sastre: "Todos debemos ponernos la vacuna, hayque ser responsables"

Adolfo García Sastre, médico y virólogo en el hospital Monte Sinaí de New York, se muestra optimista con las vacunas contra la COVID-19 y apela a que todos "debemos ponernosla, aunque no sea obligatoria, porque debemos ser responsables". "Si conseguimos la inmunidad del rebaño, el virus será circulatorio en los humanos, pero no tendremos síntomas".