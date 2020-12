El Ayuntamiento de Mijas logra la autorización para la restauración de 'La Puente'

"La Puente es todo un símbolo de Mijas Pueblo y de nuestro municipio, desde que se colocaron estos puntales hace más de una década, ha habido muchas palabras pero pocos hechos, sobre todo, con el compromiso con el patrimonio cultural y artístico de nuestro municipio", ha señalado el regidor.

Así, ha recalcado que "desde que llegamos al equipo de gobierno nos marcamos como prioridad recuperar esos símbolos de nuestro municipio que nos hicieron ser la ciudad que somos hoy, y en ese objetivo no podía faltar la recuperación de este enclave único como lo es La Puente".

El elemento, recogido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, será objeto en las próximas semanas de trabajos de restauración y consolidación que permitirán, "tras años de espera", retirar los puntales y la malla metálica instalada para prever la caída de restos de la estructura.

González ha indicado que esta semana se ha logrado "tener por parte de la Junta de Andalucía la aprobación del proyecto de consolidación de este espacio, de modo que no sólo podremos mantener la estructura y conservar la imagen que siempre ha tenido, sino que también nos permitirá llevar a cabo un proyecto de restauración completo de este enclave de nuestro municipio".

Se ha mostrado "muy satisfecho" por esta actuación y ha quedado agradecer el trabajo que ha desarrollado el departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Mijas, con la edil Laura Moreno al frente, y Juan José de la Rubia, el técnico, "el ímpetu mostrado para que este proyecto sea al fin una realidad y en breve podamos volver a disfrutar de La Puente en su máximo esplendor".

Por su parte, Moreno ha explicado que desde el departamento llevan "más de un año centrados en sacar este proyecto adelante, por lo que hoy es un día para estar contentos, más aún como vecina de Mijas Pueblo, ya que he sido testigo de cómo se deterioraba en el tiempo, y lograr al fin que el proyecto salga adelante es una satisfacción".

Asimismo la concejala ha señalado que se prevé que los trabajos puedan comenzar en las próximas semanas y se alarguen unos seis meses. "Desde el Gobierno local estamos apostando por el patrimonio histórico de Mijas, y esto se refleja tanto en los presupuestos municipales como en los recursos que se destinan para que esto sea así", ha señalado.

Los trabajos consistirán así en retirar la estructura metálica que sostiene el techo y los elementos no originales de La Puente, tal y como ha explicado el jefe del departamento, Juan José de la Rubia "se va a proceder a rellenar las altas de elementos con otros del mismo elemento, se le dará consistencia y se consolidará para que no vuelva a ese estado en muchos años, así como también se va a proceder a darle el mismo tipo de cal que tenía en sus orígenes, en la parte superior se va a poner una tela asfáltica entre otros elementos para que las inclemencias del tiempo no afecten a la estructura".