Confiscats en el Port de València 200 quilograms de cocaïna

Els investigadors van confiscar el carregament de droga ocult entre la mercaderia legal en un dels milers de contenidors que arriben diàriament fins al Port de València.

Fins a eixe moment, els propietaris desconeixien el que transportava el depòsit. En l'interior del contenidor els agents van comptabilitzar un total de 182 paquets, els quals contenien una substància endurida que va reaccionar a cocaïna.

Encara que fins al moment no s'han practicat detencions, per la imminent intervenció policial davant l'arribada del carregament, es continuen les investigacions en la denominada operació NOA per a identificar els responsables, segons les mateixes fonts.