El anuncio navideño de Correos: este año las cartas no llegan a Belén, llegan a Bailén

Entre buzones que crecen hasta el firmamento y a ritmo de 'El tamborilero', Correos ha lanzado este año una original campaña para felicitar las fiestas a los españoles con la promesa de llevar "ilusión" a todos los rincones del país, incluso aquellos a los que los "pastorcillos" del villancico se niegan a ir.

"A todos los caminos que no llevan a Belén, esta Navidad, ya iremos nosotros", afirma el nuevo anuncio de Correos, que ha creado una singular campaña en la misma línea de sus últimas acciones publicitarias, como aquella en la que mostraba a dos paquetes que intercambiaban impresiones mientras esperaban ser repartidos.

El anuncio inicia con varios buzones de Correos de la ciudad de Madrid que empiezan a crecer hasta las estrellas mientras suenan los primeros acordes de 'El tamborilero'.

Cuando por fin alcanzan el cosmos, uno de los buzones arranca a cantar su propia versión del villancico con una curiosa afinación y una peculiar capacidad para cuadrar los tiempos: "El camino que no lleva a Belén, lleva a otros sitios como, por ejemplo, Bailén".

"Ahí los pastorcillos no quieren saber na', dicen que ellos, si no es Belén Belén, no van. No, no, no van. No, no, no van. Ya iremos nosotros con nuestro camión a dar ilusión", concluyen.

Y la misma voz que ha protagonizado los últimos anuncios del ente público finaliza: "A todos los caminos que no llevan a Belén, esta Navidad, ya iremos nosotros. Feliz Navidad".