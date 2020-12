Més País i Compromís ressalten la seua "fructífera" cooperació i la voluntat d'"ampliar-la" amb altres partits

Així ho han manifestat, en declaracions als mitjans, després de celebrar a València una reunió de treball en la qual han participat també la portaveu de Més Madrid en l'Ajuntament, Rita Maestre, i la coportaveu d'Iniciativa del Poble Valencià-Compromís i consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, entre uns altres.

Els representants de les dos formacions han valorat l'aliança sorgida en les eleccions del 10 de novembre del 2019 sota el paraigua de Més Compromís i el seu treball comú en el Senat i el Congrés.

Errejón ha assenyalat que, encara que 2020 ha sigut "un any duríssim per a la ciutadania", la seua valoració del treball conjunt entre les dos formacions és "molt positiva". "Creiem que la cooperació ens ha permès sumar, obrint debats que són absolutament fonamentals", ha assenyalat.

"MARCAR-LI RUMB AL GOVERN"

Al seu juí, l'aliança de Més País i Compromís suposa una "cooperació política imprescindible" i ha jugat un "paper que ningú més fa", el de "marcar-li rumb al govern, dir-li quan no fa les coses bé i punxar-li o estirar-li o arrossegar-li al fet que les transformacions socials no es queden en titulars, sinó que arriben a la gent que pitjor ho està passant".

El dirigent de Més País ha destacat com "el millor exemple" de la tasca de Més Compromís la defensa de la reducció de la jornada laboral a quatre dies o 32 hores, una mesura en la qual, segons Baldoví, han sigut "pioners".

Errejón ha indicat que "és absolutament imprescindible que hi haja veus inequívocament progressistes, inequívocament democràtiques i verds que defenguen amb valentia una transformació social que faça que el que ja era feble abans s'enfortisca i que el que no funcionava es transforme".

"Per a nosaltres, la reconstrucció no ha de ser tornar al d'abans sinó que ha de ser una transformació social i verda i, per a eixa transformació, la cooperació entre Més País i Compromís és absolutament impredictible i, per tant, acordem seguir treballant en eixa línia perquè, a més, estem molt còmodes i molt contents en el treball compartit".

"FICAR EN EL DEBAT POLÍTIQUES NOVES"

Per la seua banda, Joan Baldoví ha assenyalat que la intenció de Més País i Compromís era celebrar un "gran acte" a València i Madrid quan es compleix un any de les eleccions generals.

Per al portaveu de Compromís, ha sigut un any de col·laboració "fructífer" en el qual han "aconseguit ficar en el debat polítiques probablement noves" com la reducció de jornada i "moltíssims temes de transició ecològica" i transparència.

Baldoví ha anunciat que han acordat crear una comissió estable "no sol estiga en les institucions sinó també des de les militàncies" per a "compartir experiències" i enriquir-se un partit de l'altre, "des de l'absolut respecte a cadascuna" de les formacions.

En la mateixa línia, Micó ha assenyalat que les seues vies de col·laboració han d'"aprofundir-se" i ampliar-se "amb altres formacions polítiques que tenen la mateixa visió", perquè "la construcció d'un estat plural i inclusiu passa per que es tinga en compte tot el treball polític" de totes les formacions "més enllà de les estrictament estatals".