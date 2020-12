Falta de ayudas directas a hosteleros comerciantes en el plan para comercio y turismo que aprobará el Gobierno

A una semana de que termine un año nefasto también para la hostelería, el comercio y el turismo debido a los estragos dela Covid, el Gobierno aprobará mañana un decreto con ayudas que previsiblemente se quedará lejos de las reclamaciones del sector. Incluirá exenciones fiscales, moratorias de pagos o aclaraciones sobre los ERTE en detrimento del "Plan Marshall" que pide el sector, centrado en ayudas directas, a fondo perdido. En el decreto las habrá, pero en mucha menor medida de lo que piden hosteleros o comerciantes.

La plataforma Juntos por la Hostelería que reúne a distintas asociaciones ha cifrado en 8.500 millones de euros las ayudas que necesita un sector emplea a 1,7 millones de personas, en 2019 representó el 6,2% del PIB y ha visto este año una caída de facturación del 50%. Llama a la hostelería la "zona cero" de la pandemia por el cierre de establecimientos y de la actividad y limitaciones horarias y de aforo. El turismo también pide ayudas a fondo perdido y también el comercio, particularmente el minorista, que reclama al Gobierno que suspenda el pago de la cuota de autónomos.

Los planes del Gobierno van en dirección opuesta a las ayudas directas y se encaminan a sostener al sector de forma indirecta, por medio de exenciones fiscales. Hosteleros y demás empresarios llevan meses diciendo que sería insuficiente y añaden también una bajada del IVA turístico.

A falta de rematar del todo el contenido del llamado decreto HORECA–acrónimo para hoteles, restaurantes y cafeterías, aunque también se engloba el comercio–, diversas fuentes del Gobierno apuntan que se ha impuesto la visión del Ministerio de Economía, reticente a inyectar dinero contante y sonante y más favorable a incidir en su lugar en exenciones fiscales, ERTEs o créditos ICO.

De hecho, este ha sido el motivo por el que la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros se ha retrasado hasta en tres ocasiones. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ya hacía semanas que solo indicaba que se aprobaría antes de que termine el año y al final será en la penúltima reunión del Gobierno, a la que no podrá asistir la propia ministra en persona porque estará en cuarentena hasta el día 23 por un positivo cercano.

En el plan HORECA se ha impuesto la filosofía de que en lugar de dar dinero para que los empresarios puedan pagar sus gastos, es más efectivo evitar que se generen determinadas obligaciones de pago. Se imponen, por tanto, las exenciones fiscales sobre las ayudas a fondo perdido.

8.500 millones reclama desde hace meses el sector de la hostelería al Gobierno para hacer frente a la crisis de la Covid.

50% caída de actividad en algunos subsectores del comercio, con la desaparición de 250.000 establecimientos y 600.000 empleos, según la Confederación Española de Comercio.



70.000 empleos directos en agencias de viaje están en juego por la parálisis en que la pandemia ha sumido a esta actividad, según la Federación Española, FETAVE.

Fuentes el Gobierno apuntan a que también habrá "algo" de ayudas directas, pero en modo alguno hasta las cifras que reclaman los sectores afectados. A ellos se han unido en los últimos meses partidos tan distantes entre sí como Ciudadanos, Compromís o JxCAT, pidiendo que se siga el ejemplo de Alemania, que prometió ayudar a su comercio y hostelería con el 75% de sus ingresos de 2019. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado desde el principio esta posición y ha alertado incluso del peligro de conceder unas ayudas de Estado que después la Comisión Europea podría anular y obligar a devolver, olvidando que hasta Alemania ha recurrido a este instrumento. También Italia o Francia.

El Ministerio de Economía se aferra a un informe del Banco Central Europeo que señala que España ha puesto en pie un sistema de ayudas económicas eficiente, centrado sobre todo en los ERTE, moratorias como del pago de alquileres y créditos avalados por el Estado a través del Instituto Oficial de Credito.

Plan Marshall, no préstamos

Estas medidas se contemplarán en el decreto HORECA que, de este modo, no solo no no responderá a las reclamaciones del sector sino que incidirá en sus grandes temores, continuar metidos en una rueda de préstamos que ayudan momentáneamente pero que después. lamentan, hay que devolver mientras continúa la crisis.

La cuarentena de Maroto obligó el viernes pasado a suspender una reunión con las comunidades autónomas, a las que se iban a presentar las líneas maestras del plan y en la que habría escuchado propuestas como la de Castilla y León de ayudas cofinanciadas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Entre tanto el sector ha insistido en las ayudas directas. El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallegos, reclamaba hace unas semanas "un Plan Marshall que permitan que las empresas sobrevivan", así como clarificar si más allá del 31 de enero seguirán existiendo los ERTE por fuerza mayor, debido a la Covid, que sí es uno de los elementos que contempla el Gobierno. El sector pide prorrogarlos al menos hasta que termine el estado de alarma, en mayo.