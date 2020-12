El Consell autoritza el repartiment de huit milions entre les universitats públiques per a compensar costos

Aquesta línia correspon al programa 'Universitat i estudis superiors', inclòs en els pressupostos autonòmics del 2020. Els costos venen determinats en la memòria econòmica justificativa aportada per cada universitat, una vegada distribuïda la dotació pressupostària entre les cinc.

En concret, l'assignació és de 2.197.196 euros per a la Universitat de València (UV); 1.319.687 per a la Politècnica (UPV); 1.928.989 per a la d'Alacant (UA); 1.632.987 per a la Jaume I (UJI); 921.140 euros per a la Miguel Hernández (UMH).