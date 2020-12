Podemos e IU piden que presupuestos de Junta incluyan proyectos que Moreno "deja fuera" y alcalde "no reclama"

El portavoz adjunto de la confluencia de IU y Podemos en el Parlamento de Andalucía, Guzmán Ahumada, ha asegurado que detecta "dos grandes contradicciones de los presupuestos de la Junta respecto a Málaga, que el Gobierno andaluz del PP y Cs no hayan incluido la financiación necesaria para los grandes proyectos estratégicos de su competencia que la ciudad lleva años esperando y que el alcalde guarde silencio y se convierta en cómplice de su compañero de partido, en lugar de defender el interés general de los malagueños".

Para Ahumada, "es incomprensible el silencio del alcalde ante unos presupuestos en los que no se incluye la financiación para ningún plan de empleo, no se consignan las sumas necesarias para impulsar la diversificación productiva, ya que no se contemplan las inversiones necesarias para el puerto, el Parque Tecnológico o la universidad, ni se presupuestan las cantidades que permitan el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales".

La concejala portavoz adjunta de la confluencia de Podemos e IU en el Ayuntamiento, Paqui Macías, ha hecho hincapié "en el déficit en materia sanitaria de los presupuestos; con pandemia o sin pandemia, el PP deja morir la sanidad pública, una clara prueba es que estos PJA 2021 no recogen de forma concreta las partidas necesarias para hacer realidad la apertura de las urgencias de Churriana, los centros de Salud de Gamarra y El Palo, la construcción del Tercer Hospital o una mayor dotación de profesionales sanitarios".

Macías ha criticado que "el Plan Andaluz de la Bicicleta, el cinturón verde, el plan del Guadalmedina o los parques de Arraijanal y el Campamento Benítez se quedan un año más en el cajón". "PP y Cs desde la Junta y el Ayuntamiento piensan más en sus intereses partidistas que en el interés de los malagueños", ha lamentado.

Por eso, han pedido al alcalde que, "ahora que su partido gobierna en la Junta, deje de comportarse como un sumiso gatito y vuelva a ser el fiero tigre en el que se convertía para confrontar con el Gobierno andaluz cuando su partido estaba en la oposición".