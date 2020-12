Unidas Podemos Sant Antoni lamenta que el PP diga que Servicios Sociales está "bien a pesar de los retrasos"

Desde Podemos, en un comunicado difundido este viernes, han señalado que este tema se lleva tratando meses y sigue existiendo "un colapso que provoca inseguridad, miedo y falta de protección a las personas de Sant Antoni que necesitan ayuda para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación".

Así, han considerado que aunque se está trabajando, "es evidente que no es suficiente". "No es momento de sacar pecho, la situación sigue estando muy lejos de estar bien. El PP no puede caer en la autocomplacencia en plena pandemia porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal", ha señalado la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Angie Roselló.

La formación ha recordado que la "precaria" situación que sufren los usuarios viene de lejos y el tiempo de espera ha empeorado por el aumento de la demanda.

"El Ayuntamiento deriva muchas personas a Cáritas Sant Antoni, pero esto no soluciona el problema ya que la ONG también está colapsada por la avalancha de peticiones", han insistido, recordando que han pedido medios extraordinarios que están al alcance del equipo de gobierno para que apliquen medidas "contundentes que solucionen de una vez esta crítica situación", ha declarado Roselló.

También han afirmado que la mayoría de problemas vienen provocados por los gobiernos de derechas durante más de 37 años. "Parece que no se dan cuenta de que cuando hablan de los errores de legislaturas pasadas, se están tirando piedras sobre tu propio tejado", ha sentenciado la concejala de Unidas Podemos.