Periodistes i fotoperiodistas valencians protesten contra els acomiadaments i precarietat:"Hui la notícia som nosaltres"

20M EP

Periodistes i fotoperiodistas valencians s'han concentrat aquest divendres en la plaça de la Verge de València per a protestar contra els acomiadaments i la precarietat en el sector i reivindicar que, malgrat ser declarada activitat essencial, ha sigut una de les "més colpejades" per la crisi deslligada per la pandèmia de coronavirus.