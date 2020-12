Cvirus.- Els treballadors sociosanitaris rebran una compensació de 853.000 euros pel primer estat d'alarma

Es tracta d'una gratificació pels seus servicis prestats durant el primer estat d'alarma, del 14 de març al 21 de juny, amb un import de huit euros al dia per a cada empleat en actiu, ha anunciat la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després del ple del Consell.

Amb aquesta mesura, ja decretada per als sanitaris, es pretén reconéixer la implicació i el sentit del deure de que aquestes persones han demostrat durant la pandèmia. Beneficiarà els 1.506 professionals del sistema públic: 848 en la província d'Alacant, 285 en la de Castelló i 373 en la de València.

El repartiment d'aquesta gratificació serà per igual al personal dels centres residencials, independentment de la categoria professional que exercisquen.

Els beneficiaris són els següents: personal directiu i d'administració dels centres de servicis socials de caràcter residencial; personal mèdic, d'infermeria, auxiliar d'infermeria; personal de manteniment; resta de professionals que haja prestat els seus servicis durant eixos tres mesos.

És més, el temps transcorregut en situació d'incapacitat temporal, per positiu o contacte aïllat, es considera com a efectiu per a percebre la compensació. També la rebran els professionals reasignats als recursos residencials dependents del sistema públic, en els mateixos termes.

Inicialment, els sindicats van expressar el seu rebuig a aquesta mesura després de l'aprovació del decret a mitjan novembre, per la qual cosa va tornar a passar aquest dijous per mesa sectorial i ja compta amb l'aval de la majoria dels representants dels treballadors, segons fonts del departament.