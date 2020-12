Condenado a tres años por agredir a su hermano tras una disputa por una herencia en Palencia

Según refleja la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por Europa Press, el condenado y sus otros dos hermanos tuvieron una disputa en septiembre de 2015 por una herencia en la que uno de ellos cogió una estaca y golpeó a otro de los hermanos mientras que el tercero intentaba separarles.

El herido, que presentaba golpes en la cabeza y las piernas, llamó al 112 mientras los otros dos hermanos abandonaban el lugar sin saber que su hermano tenía una astilla de nueve centímetros clavada en la pierna.

Cuando fue atendido por los médicos de la zona le dijeron que había perdido "gran cantidad de sangre" por lo que la Guardia Civil detuvo a sus otros dos hermanos que se encontraba en el centro de salud y que tras su detención manifestaron que les había provocado y "era el día" aunque no ha quedado probado que le dijeran: "te vamos a matar".

Fruto de las heridas, el afectado estuvo 197 días impedido por lo que tuvo que contratar a un trabajador para atender su explotación agropecuaria lo que le costó más de 6.500 euros.

La sentencia afirma que el condenado agredió a uno de sus hermanos y no al revés, ya que este no presentaba lesiones en el brazo y el hombro, como declaró un sobrino de los implicados que no tenía relación con el herido, y no acredita la participación del tercero en discordia, quién solo habría mediado en la disputa a pesar de que no haber ayudado posteriormente a encontrar al herido. Además, no se encontró el tubo con el que supuestamente habría golpeado a su hermano ni existen evidencias de que fuera atacado con dicho instrumento.

Al condenado se le ha impuesto también el pago de una indemnización de 21.542 euros y al pago de las costas del juicio. Asimismo,se absuelve al tercer hermano.