IU ve "inexplicable" que el Principado no convoque de forma urgente la Mesa de la Industria

Según Vallina, la ocasión requiere "unidad" para defender los intereses de Asturias. Por eso reprocha al Principado que haya anunciado para el mes próximo la convocatoria de la Mesa. La parlamentaria ha exiggido que se llame a sus miembros de forma urgente sin esperar a que acabe el año.

Desde IU han mostrado su malestar ante la "falta de iniciativa" de la Consejería de Industria, tras haberse dado a conocer que el nuevo estatuto para la industria elecrointensiva "no responde a las necesidades de las grandes consumidoras energéticas asturianas".

Vallina se ha mostrado crítica con el consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández, al que exige acción sin dilaciones. "No entiendo cómo, en el mismo momento en que se dio a conocer que el estatuto electrointensivo no atendía a las alegaciones que se habían presentado desde Asturias, y que había dejado desprotegido a nuestro sector industrial, a empresas tan importantes como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica, que no se haya empezado a convocarnos a todos, partidos, empresas, sindicatos, a esa Mesa de Industria, que precisamente para eso se crea", ha argumentado.