El BNG censura la "opacidad" con los fondos europeos de Feijóo, al que afea sus "actos botafumeiro" con Casado

20M EP

NOTICIA

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Noa Presas ha censurado la "opacidad" con la que, dice, actúa la Xunta respecto a los proyectos para optar a los fondos europeos 'Next Generation' después de "no contestar" a los requerimientos de la oposición sobre este asunto y que se han limitado "a un Power Point de 13 páginas, portada incluida, en el que no cuadran ni las cifras".