'The Masked Dancer' llega a Estados Unidos como una variante de 'Mask Singer'

Está claro que Mask Singer se ha convertido en todo un fenómeno de masas y, como era de esperar, hay que exprimir el éxito. La cadena Fox ha decidido dar una vuelta al talent convirtiéndolo en un concurso de baile con máscaras.

La variante, que llevará el nombre de The Masked Dancer, llegará a la cadena el 27 de diciembre. La dinámica del programa continuará invariable: un grupo de famosos enmascarados se subirán al escenario para demostrar sus dotes en esta disciplina artística e intentarán mantener en secreto sus identidades para hacerse un hueco en la gran final.

Sin embargo, se trata de un concurso más complicado para los investigadores pues en Mask Singer podrían recibir alguna pista a través del timbre de voz de los concursantes al cantar y, en este formato, tendrán que averiguar quién está detrás de las máscaras solo con los movimientos y una palabra que cada concursante pronunciará con su voz real.

El portal Variety ha mostrado un adelanto de The Masked Dancer que contará con Craig Robinson como maestro de ceremonias y con el actor Ken Jeong, la cantante Paula Abdul, el actor Brian Austin Green y la actriz y cantante Ashley Tisdale como investigadores.

El avance explica que habrá "pistas por todas partes" para poder adivinar quiénes son los famosos ocultos tras los divertidos y espectaculares disfraces, entre los que se encuentran: Tulipán, Cubito de Hielo o un Pez Martillo.

Con este formato, Fox espera repetir el éxito de audiencia que ha conseguido con The Masked Singer, que ya ha emitido la gran final de su cuarta edición proclamando a Sol como vencedor y desvelando que quien se encontraba bajo la máscara era la cantante y actriz LeAnn Rimes.

El éxito, o no, de The Masked Dancer será determinante para que el formato llegue a otros países en los que The Masked Singer se ha convertido en un éxito de audiencia.