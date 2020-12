La Diputación provincial impulsa la Liga Malagueña de Breaking 2020, una competición pionera en España

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, ha recordado que el break dance será deporte olímpico en París 2024, por lo que ha mostrado el respaldo de la institución al Club Deportivo El Taller Breaking, "el primero de esta disciplina deportiva en Andalucía para intentar, además, hablar el mismo idioma que nuestra juventud".

"Desde Diputación queremos aprovechar este hito para apoyar a todos esos malagueños que ya lo practican y, a los que no, para que se animen a hacerlo", ha sostenido Maldonado, quien ha incidido en que la iniciativa, pionera en España, "ha tenido una grandísima acogida y demuestra, por una parte, el creciente interés de nuestra juventud en esta disciplina y, por otra, la obligación que tenemos de impulsarla desde las administraciones".

"El deporte es salud y desde Diputación tenemos el firme objetivo de promoverlo entre la sociedad malagueña. Los tiempos cambian y también tenemos que hacerlo las instituciones públicas, que debemos estar al lado de las inquietudes de nuestros jóvenes, conocer sus intereses y, por supuesto, hablar su mismo idioma. Ya no son jóvenes en la calle que bailan por pasión. Ahora son deportistas que pueden alcanzar la élite y a los que se les abre un nuevo horizonte de salidas profesionales", ha explicado en rueda de prensa.

Por su parte, Ventura Díaz, presidente del CD El Taller Breaking, quien ha agradecido a Diputación el respaldo, ha concretado que su cantera cuenta actualmente con un reconocimiento a nivel nacional, en la competición de menores, con tres medallas en tres categorías: dos oros y un bronce. "En enero se celebra la competición en categoría profesional y queríamos seguir entrenando y compitiendo para tener un buen nivel", ha apostillado.

"El break dance se asocia a una cultura masculina, pero desde que nuestro trabajo empezó, ahora tenemos un equipo exclusivamente femenino que baila breaking", ha detallado Alejandro Morales, vicepresidente de la Asociación El Círculo Breaking, quien ha hecho hincapié en que "para mí es un triunfo que estemos hoy aquí contando con este respaldo". Al acto también ha acudido Nerea Ruiz, deportista participante de la Liga Malagueña de Breaking.

La fase final de este sábado, que será en las instalaciones del CD El Taller Breaking, situadas en calle Parauta, 28 (Polígono La Estrella), en Málaga capital, enfrenta a las ocho primeras personas clasificadas en ambas categorías en la Liga Malagueña de Breaking.

De este modo, los emparejamientos en la categoría Kids son Super Mario vs Sergio UDD; Camino vs Angelito; Samuelf vs Cheli y R. Flow vs Lady Guerra. En categoría Pro, los emparejamientos son Xven vs Yosbani; Lil Dany vs Sweet; Gannicus vs Tenxhip y Little Óscar vs Moldeivor.

El sistema de valoración de las batallas será como el de las competiciones organizadas por la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) por lo que cada ronda será juzgada individualmente y en caso de empate se realizará una tercera para determinar a la persona ganadora de la batalla. En las batallas de cuartos de final y semifinal será el mejor de tres rondas quien gane y la final la ganará el mejor de cinco rondas (el primero que llegue a tres).

El jurado de esta competición, que cuenta con experiencia internacional y gran recorrido, está compuesto por Bboy Big George (Malaganzters Crew, Málaga); Bboy H2 (Vino Tinto Crew, Venezuela) y Bboy Migue Fresh (Fresh Rocking Flava, Málaga).