Cvirus.- Oltra aclareix que la limitació de reunió amb dos grups de convivència només s'aplicarà en els dies assenyalats

Així ho ha explicat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha afirmat que són mesures "molt impactants" en aquestes dates, però que el Botànic és un "govern responsable que ha d'estar a l'altura de les circumstàncies" i ha de "prendre mesures encara que siguen impactants per a la gent", però que siguen "coherents amb la gravetat" de la situació. "No podem permetre'ns una tercera onada", ha remarcat.

Així, ha defès la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives les mesures adoptades aquest dijous en la interdepartamental, després d'una setmana en la qual s'han superat tots els dies els 2.000 casos comunicats (de fet dimarts es va batre el rècord de la pandèmia amb 2.841 contagis) i hi ha 1.158 persones ingressades i 214 en UCI.

Oltra ha defès que "en aquest moment, salvar el Nadal és salvar vides, salvar la salut i protegir els valencians d'aquest maleït virus". "L'any que vé hi haurà un altre Nadal, i tindrà 365 dies per a ajuntar-nos, recuperar abraçades i besades que s'han quedat darrere de les mascaretes, però no els podrem donar si falta la gent. En Nadal del 2021 no volem cap cadira buida que puguem evitar", ha agregat.

A més, ha argumentat que les mesures també són "impactants" per als membres del Consell. "Nosaltres també som persones, ens dol igual que a la resta de la societat, i hi haurà gent estimada a la qual no podrem veure, però és la nostra obligació política i moral estar a l'altura del que en aquest moment la situació requereix", ha agregat.

"Aquest és un missatge per a tothom, també per a l'oposició. És el moment de cooperar i estar al costat del govern en unes mesures que també ens costa prendre, perquè tots tenim coret, però són absolutament imprescindibles", ha agregat, en referència a les crítiques de la líder del PPCV, Isabel Bonig.

En aquest sentit, ha apuntat que "estem en la recta final" i ha incidit a demanar a la societat que "no malgastem tot el que ens hem esforçat en l'estat d'alarma". "Queda una última espenta i començarem a eixir del túnel", ha agregat.