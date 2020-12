Alameda de la Sagra inaugura su nuevo consultorio que duplica la actual superficie

En la inauguración, el presidente de la región, Emiliano García-Page, ha asegurado que este nuevo centro sanitario "tiene rango de consultorio, pero bien podría ser un centro de salud". A juicio del mandatario regional, "desde la Junta se han hecho las cosas pensando en el mañana", ya que ha calificado a la comarca de la Sagra como "un centro expansivo, y Alameda es una localidad en donde hay industria y muchos trabajadores", confiando en que en un futuro vaya creciendo.

Dicho esto, el Ejecutivo regional se ha referido a la comarca de la Sagra como una de las que más ideas aportó para elaborar la ley antiokupación que este jueves aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Ayer aprobamos una ley en Castilla-La Mancha, y no quiero que pase desapercibido, la ley más ambiciosa y más importante contra la okupación ilegal de residencias y domicilios que hay en España. Yo mismo me voy a encargar de explicársela al Gobierno de España para que la intente asumir. Sé que va a tener problemas porque hay mucha demagogia y cuando la demagogia se sienta en un sillón oficial es peligrosísima", ha lamentado.

De esta forma, García-Page ha asegurado "estar cansado de escuchar discursos que son para alentar a la gente a que de una patada en la puerta y se meta donde sea". "Esto es nocivo", ha defendido Page, que ha lamentado que la iniciativa de Castilla-La Mancha recibiera el apoyo de ciudadanos y que el PP "se ponga de perfil".

"No hay derecho a que los alcaldes del PP están preocupados, y por una estrategia de oposición nunca constructiva, sea el no por el no". Por ello, ha invitado a los alcaldes de PP, de Podemos y de IU a "que unan filas y puedan ayudar a que separemos el grano de la paja".

"No faltan viviendas, pero lo que no podemos es consentir que se cristalice la idea de aplauso de que alguien meta la patada a una vivienda y se meta", ha aseverado García-Page.

AGRADECIMIENTO

Durante la inauguración, el alcalde de la localidad, Rafael Martín, ha agradecido tanto al presidente de la región, como al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la inversión acometida en la localidad.

"Sin la ayuda de la Junta este consultorio no hubiese sido posible y gracias por apostar por la sanidad, la educación, los servicios sociales y otras áreas que hace tiempo fueron cercenadas por el PP", ha aseverado.

Del mismo modo, Martín ha querido agradecer a la Diputación su apoyo durante los años de 2018 y 2019 para ejecutar las obras de urbanización y accesibilidad al nuevo consultorio, ya que "sin el apoyo de la institución, no hubiese sido posible".

"Esperamos que después de Reyes los vecinos de Alameda de la Sagra ya puedan hacer uso de este nuevo consultorio", ha explicado el regidor de la localidad, que ha vuelto a agradecer que "este sueño de un nuevo consultorio moderno y funcional no hubiera sido posible sin Page ni Fernández".

ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS

Mientras, el titular de la sanidad regional también ha mostrado su satisfacción por haber llevado a cabo esta obra, y ha puesto en valor cómo "hace unos meses decidimos poner en marcha una atención telefónica centralizada desde la Consejería, realizando llamadas a enfermos crónicos y personas mayores, los que más atención necesitan por nuestra parte y ya van más de 10.000 llamadas realizadas".

Para Jesús Fernández Sanz el resultado se adecúa a lo esperado pues "a través de esas llamadas, los ciudadanos nos dicen que el 70 por ciento están conformes con la asistencia recibida y el 75 por ciento están muy satisfechos del seguimiento de su enfermedad".

"Aunque sabemos que la mejora es continua y que queda mucho por hacer, el camino es el acertado", ha aseverado el titular de Sanidad.

CONVERTIR ALGO "EXTRAORDINARIO" EN ALGO "ORDINARIO"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha celebrado que "se haya convertido en normal la inauguración de centros sanitarios, hospitalarios así como culturales", porque demuestra, a su juiico, "una actividad frenética por parte de Castilla-La Mancha en apoyar la calidad de vida y la mejora de los ciudadanos". "En la Diputación lo apoyamos y colaboramos cada vez que podemos".

En ese sentido, ha puesto en valor los 10 millones de euros que la Institución provincial ha dedicado al plan provincial de obras y servicios, en obras "como los accesos y urbanización de este nuevo consultorio local".

Así, Gutiérrez se ha mostrado "encantado de colaborar y participar" y ha anunciado que seguirá haciéndolo a través de los planes provinciales, que para el próximo 2021 seguirá contando con una partida de 10 millones de euros para contribuir a obras como la de hoy".

NUEVO CONSULTORIO

Estas nuevas instalaciones sanitarias permitirán mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los más de 3.257 ciudadanos que residen en este municipio, cuyas actuales instalaciones no contaban con el espacio suficiente para el correcto desarrollo de la actividad asistencial.

Con la apertura de las nuevas instalaciones sanitarias el Consultorio Local de Alameda de la Sagra va a ver duplicada su superficie, el actual cuenta con apenas 170 metros cuadrados, y a tener nuevos espacios destinados a la asistencia sanitaria, más amplios y modernos, perfectamente definidos y con una distribución más acorde a las características de la prestación de la atención sanitaria actual.

Así, el nuevo dispositivo sanitario dispone de dos consultas para medicina de familia y otras tantas para los profesionales de enfermería, además de una sala de curas y una amplia sala de espera. Las instalaciones contarán igualmente con un área de Pediatría con una consulta para la pediatra y otra para la enfermera, además de una sala de espera específica y aseos para los pacientes pediátricos.