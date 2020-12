Cvirus.-Hosteleros piden a la Junta abordar un plan de ayudas e ir "de la mano, sin más enfrentamientos"

"Con el diálogo y el consenso saldremos juntos de esta horrible situación. Por favor, vayamos de la mano sin más enfrentamiento que no llevan a ningún lado", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha agradecido particularmente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que haya atendido algunas de las peticiones realizadas por el sector. Luque se muestra "perfectamente consciente del difícil papel que le ha tocado jugar en su deber de tomar decisiones complicadas en estos duros momentos en los que tantas vidas están en juego", pero ha dicho a los andaluces "que el enorme sacrificio que está haciendo la sociedad andaluza para poder salir de esta terrible pandemia siempre contará con el incondicional apoyo de la hostelería, que ha sido la principal sufridora de estas restricciones".

Luque subraya que al hostelero "no le gusta protestar ni manifestarse, sólo trabajar y atender a nuestros clientes". "Nosotros también tenemos padres, abuelos, clientes y empleados a los que proteger. No estamos anteponiendo el dinero a la salud. No nos consideréis egoístas, pero hemos lanzado un grito de rabia t desesperación porque nos estamos arruinando. Muchos de nosotros hemos cerrado y otros estamos a punto de hacerlo", sentencia.

Además, se ha mostrado consciente de que estas medidas "no contentarán a todo el mundo", pero apela a la responsabilidad y comprensión de los hosteleros tras desconvocar formalmente la manifestación del día 21, mientras que seguirá "trabajando incansablemente para defender los intereses de la hostelería y conseguir las máximas ayudas posibles para paliar la tremenda situación" en la que se encuentra el sector.

Tras reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez el plan de rescate "anunciado desde el 1 de diciembre, ha reconocido la "sensibilidad" del Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde, Juan Espada (PSOE), con el sector y las medidas acordadas sobre reducción o exoneración de tasas. "Éste es el camino, que todas las Administraciones ayuden dentro de sus posibilidades", agrega, ,añadiendo que no se olvidará el "gesto" de la Junta de retomar el diálogo con Horeca Andalucía.

"Sabemos que algunos hosteleros hubieran preferido más, indudablemente, pero también hay que tener en cuenta que hay una pandemia, un virus y que todo el mundo tenemos que poner de nuestra parte", insiste, pidiendo además responsabilidad a toda la ciudadanía para que no se produzcan rebrotes. Luque ha concluido dejando claro que "aquí está prohibido rendirse, que somos un sector fuerte y que nos reinventaremos, seguiremos luchando y tenemos que estar muy unidos".