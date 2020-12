Oltra recorda que els pressupostos s'aproven en Les Corts encara que "Cantó fa el que pot"

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple del Consell, davant la reunió que ha anunciat el líder de Cs per a dilluns que ve amb el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), en la qual confia a arribar a un acord per a recolzar els comptes i incloure una baixada d'impostos.

Oltra, també líder de Compromís, ha remarcat que és "una declaració de part, encara que tothom és lliure de dir allò que crea convenient", i ha assegurat que no té més informació. "Pel que sé, si no ha canviat el reglament, i crec que no, el pressupost es tanca quan Les Corts voten", ha recalcat.

I ha posat l'accent que "no hi ha un nou format" per a donar eixida als comptes de 2021, solament que hi haja més vots a favor que en contra, sense voler entrar en la "possible reunió o conversa" perquè no sap el que Cantó té programat en la seua agenda.