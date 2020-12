El presumpte "aconseguidor" de la màfia russa en la Marina va desplegar una "cadena de favors" usant diners i regals

Així ho considera el titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Benidorm (Alacant) dins de la causa oberta en relació a l'operació contra la màfia russa en la qual van ser arrestades 23 persones, entre elles un inspector de la Policia Nacional i dos guàrdies civils, inclòs el tinent cap a Altea (Alacant), i el regidor de Seguretat Ciutadana de Benidorm (Alacant), Lorenzo Martínez

En la interlocutòria en la qual l'instructor acorda la presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels detinguts -Alexey S.- considerat l'"aconseguidor" de la trama- s'explica el "modus operandi" de les organitzacions criminals exsoviètiques, que inclou "la infiltració en l'estructura dels estats en tots els nivells -administratiu, policial, empresarial...- amb la finalitat de tindre controlats tots els ressorts del poder que pogueren necessitar per a dur a terme els seus delictes amb impunitat".

En el cas en concret de la comarca alacantina de la Marina, la investigació sosté que Alexey ha aconseguit "desplegar una extensa i potent xarxa clientelar conreant l'amistat i les relacions personals i comercials amb persones del seu entorn policial, administratiu i polític per a dur a terme interaccions sempre en el seu benefici".

D'acord a les telefonades intervingudes, s'apunta al fet que aquest individu ha desenvolupat "una efectiva cadena de favors entre els seus coneguts, en la qual ajuda a uns amb qualsevol necessitat comercial o administrativa que li sorgisca, sol·licitant ajuda a una altra persona de la xarxa clientelar, a la qual més endavant ajudarà en cas de necessitar-ho aquest, generant amb tots una sèrie de 'deutes' de favors que utilitzarà per a les seues finalitats comercials, ja siga duent a terme negocis immobiliaris (...), cobrant diners als seus clients per realitzar-los aquests tràmits o sent la persona de referència per als seus clients russos".

"Per a mantindre aquesta xarxa perpètuament 'engreixada', a més de dur a terme aquests intercanvis de favors -en els quals ell ocupa sempre el centre gravitatori-, també duu a terme constants regals -pernils, vi, fins i tot joies- a tots els seus contactes en tots el seu àmbits", relata la resolució a la qual ha tingut accés Europa Press.

A través de la seua xarxa clientelar, Alexey jugaria "un paper clau" perquè els empresaris vinculats la criminalitat organitzada exsoviètica puguen realitzar les seues inversions a Espanya sense ser molestats, duent a terme d'aquesta manera operacions de blanqueig de capital per a algunes d'aquestes organitzacions.

El suposat "aconseguidor", que realitza importants negocis immobiliaris valent-se de la seua condició d'advocat, utilitza també per a "apuntalar totes les seues activitats una xarxa clientelar de contacte entre diversos membres de l'administració, les forces i cossos de seguretat espanyola, els qui li fan favors per als seus contactes en la política -russa i espanyola- i el món empresarial rus, a canvi de diners i/o regals, la qual cosa redunda en el seu benefici econòmic".

TRÀMITS D'ESTRANGERIA

Dins d'"eixa xarxa de contactes amb les forces de seguretat" hi ha certes persones que li presten servicis "de naturalesa essencialment il·legal, novament per a desembocar en beneficis comercials d'una forma o una altra per a ell, entre uns altres, l'acceleració dels tràmits d'estrangeria per als seus clients russos, així com la identificació de qualsevol cotxe sospitós que ronde la casa dels seus clients utilitzant-se para ells les bases de dades de la Policia".

Entre les transaccions comercials en les quals participava "l'aconseguidor" se cita la intenció d'un dels empresaris d'invertir 400.000 euros en una nau industrial a Eivissa; la petició d'una altra persona que el seu nom no aparega en la documentació de la compra d'una propietat a Girona per quatre milions d'euros, o l'adquisició de 52 pisos per als quals es parla d'utilitzar bitcoins amb la finalitat d'ocultar la procedència dels diners.

La resolució insisteix que, durant les seues activitats, Alexey "manté estretes relacions amb una sèrie de persones pertanyents a l'administració espanyola, les forces i cossos de seguretat -Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local-, així com amb alguns polítics del Partit Popular d'Altea, fent regals constants a tots ells i demanant-los després favors a uns per als altres -i eventualment per a ell- creant una xarxa clientelar que orbita entorn seu i que li proporciona grades beneficis en les seues relacions comercials".

S'al·ludeix així mateix a les relacions que mantenia Alexey amb dos exregidors de l'Ajuntament d'Altea: l'exedil d'Escena Urbana, Trànsit, Seguretat i Empresa Pública, "amb qui té una estreta relació", i el portaveu del PP d'Altea i exregidor de l'Àrea de Presidència i Mitjans de comunicació, "unit amb una estreta relació que inclou la militància política".