Cvirus.-Bonig destaca que la Comunitat és "líder" en taxa de positivitat i ingressos i demana que Puig "diga la veritat"

Així mateix, ha preguntat qui assessora al cap del Consell en aquesta matèria i ha afirmat que gestió de la pandèmia correspon al Govern central per a evitar "17 formes de Nadal" a Espanya, després que l'Executiu haja deixat en mans de les autonomies la decisió sobre les noves mesures de contenció de la pandèmia en aquests territoris.

Bonig s'ha pronunciat així en la roda de premsa oferida sobre temes d'actualitat, entre ells de les restriccions anunciades aquest dijous per Puig davant l'expansió de la Covid-19. Ha dit que és "conscient del moment difícil" i ha considerat que les mesures, "complicades i difícils", s'havien d'adoptar però ha preguntat "per què no s'han pres abans" i ha insistit a saber "qui està assessorant" a Puig.

"Volem saber totes aquestes mesures qui les ha proposat. La gent està desconcertada perquè Puig, ocultant dades sense donar-los els caps de setmana perquè no isquen en les televisions i dient que érem de les comunitats que millor estaven, ha creat una sensació entre la població que la Comunitat no està tan mal", ha declarat.