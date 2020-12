El indemnizado por Warner por usar su foto en 'El contable': "El dinero no es lo importante. Lo importante es mi honor"

El hombre demandó a la Warner tras enterarse de que se había utilizado su fotografía sin su autorización en el film 'El contable', protagonizado por Ben Afleck y Anna Kendrick, y dirigido por Gavin O'Connor. Su imagen aparecía en la parte superior de un grupo de fotografías asociado a una familia mafiosa neoyorkina: Los Gambino.

Recientemente se celebró un juicio en València y el juez dio la razón al perjudicado al estimar que hubo una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en el derecho al honor. Así, condenó a Warner Bros a indemnizar al hombre con 25.000 euros por los daños ocasionados.

El indemnizado celebra la resolución y que se haya hecho justicia, ha comentado a Europa Press. Ha explicado que se enteró de que se estaba difundiendo su imagen en la película a través de dos vías: su hijo y un amigo suyo.

Ha indicado que, en primer lugar, fue su hijo quien descubrió la fotografía cuando fue a ver la película con sus amigos al cine en Londres. Ese mismo día, por la noche, un amigo suyo le llamó desde Paris para comunicarle que había visto su imagen en el film.

"Me sentí molesto, nada bien", ha dicho. "Tengo tres hijos y esto dañaba mi honor. Imagina que mañana mi hijo se casa... ¿Qué puede pensar la familia de la chica de mí? ¿Pensará que soy Mr. Cohen o un miembro de la familia Gambino, de la mafia? Es muy fuerte", ha explicado.

A los dos meses de estrenarse la película fue cuando comenzó a tener problemas con sus negocios. El es empresario y su aparición en la película, según ha narrado, le ocasionó pérdida de contratos y cierre de entidades.

"Fue muy duro", ha afirmado, para agregar que muchas compañías le llamaban para preguntarle sobre su identidad: "¿Eres Mr. Cohen o Mr. Gambino? Esta era la primera pregunta que me hacían", ha señalado. También recibió numerosos correos electrónicos en la misma línea.

"Y yo tenía que contestar y dar explicaciones. Estoy en España y me siento español. Soy Mr. Cohen y mi origen es español", comentaba. "Perdí muchos contratos con muchas empresas, especialmente en España", ha lamentado.

Con el tiempo, ha explicado, dejó sus negocios y vendió empresas y perdió empleados "porque los proveedores y clientes rechazaban o se negaban a negociar con alguien relacionado con una familia de la mafia, lo cual no era cierto porque soy miembro de una familia renombrada y mis orígenes son españoles y me siento muy orgulloso", ha insistido.

"WARNER SE EQUIVOCÓ"

"Warner Bros se equivocó", ha subrayado, para añadir, en relación con la indemnización fijada por el juzgado de València que el dinero no le importa: "El dinero para mí no es lo importante. Lo importante es mi honor", ha aseverado.

Y ha desvelado que la compañía le llegó a ofrecer 60.000 euros pero él los rechazó porque no se le ofreció ninguna disculpa por los daños provocados y por otro motivo fundamental: "Mi honor y mi reputación son lo más importante para mí. Además de mi familia y mi negocio", ha insistido.

"Aunque me hubieran ofrecido un millón de euros, no lo hubiera aceptado porque mi honor vale mucho más que un millón de euros", ha reiterado en esta línea. "Ahora he recuperado mi honor con el juicio. Este juicio no ha sido por dinero, sino por mi honor", ha apostillado.

Preguntado por la explicación que dio la productora cuando alegó en el juzgado que la imagen suya se la había dado el FBI y que se incluía en una orden de búsqueda de 2004 por estafa, el hombre ha negado que esto sea cierto. "No es verdad", ha afirmado, y así se lo trasladaron a su letrado.

El hombre ha querido concluir la entrevista con un mensaje a la Warner: le ha advertido de que no ha utilizado únicamente su foto sin su consentimiento, ya que sabe que hay más afectados en su misma situación. "En el film aparecen otras imágenes que se han utilizado sin autorización y ahora estoy contactando con estas personas y van a hacer lo que he hecho yo", ha advertido. En concreto, ha aludido a 18 fotografías difundidas sin autorización. "Warner Bros piensa que son de su propiedad y no es verdad".